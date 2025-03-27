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話中有話？職場老鳥總用「4字」質問 過來人共鳴：耳朵快長繭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出職場前輩總愛用四個字酸言酸語。 示意圖／ingimage
一名網友指出職場前輩總愛用四個字酸言酸語。 示意圖／ingimage

職場生存不僅要懂潛規則，更要聽懂前輩的話中有話！一名網友在Dcard發文抱怨，公司的前輩總愛用「我請教你」四個字提問，然而不論是場合或是對方的口氣都可以感受到言外之意，直呼「好像講出這句話都不是要請教的意思」。

原PO表示自己是社會新鮮人，發現職場很多前輩愛說「我請教你」。例如最近公司推動新政策，週末要有人輪值，有新人反映入職時沒有提到工作要輪班，老主管就反駁「我請教你啦，有哪個客戶會想要等到禮拜一才會知道結果，如果我是老闆，我當然希望馬上下單，馬上知道答案」，理直氣壯表示不就是這樣，還諷新人是不是覺得禮拜一工作量那麼多會比較好。

貼文下方不少網友見怪不怪，「一般說法是詢問，你這種情況是偏質問」、「這叫做質問，就是老鳥pua常見的反問而已」、「該怎麼回就怎麼回，後面補上，謝謝你的指教」、「至少還維持字面上的禮貌，沒有直接講難聽的話，還行」、「我從出社會以後也是這四個字聽到快耳朵長繭」、「老一輩確實會這樣講，我們公司裡也有，但比較客氣，是真的在問事情的那種」、「這是先禮後兵，老江湖」。

還有人補充，除了聽到「我請教你」之外，「你很可愛」其實也是話裡有話。「像在職場出包會有人說你很可愛，其實就是說你怎麼會這麼蠢」、「聽到『很可愛系列』跟『你很幽默系列』真的就是下午請全Team雞排加珍珠奶茶」。

主管 新鮮人 職場

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