Z 世代47.4%已換兩份工作 最後一根稻草是這「三件事」

根據1111人力銀行27日發布的調查顯示，「薪資待遇」依然是Z世代最重視的求職條件，高達83.3%的受訪者將其列為首要考量，其次為工作內容（58.3%）、員工福利（48.6%）、同事相處氣氛（47.2%）、交通距離（38.8%）。這顯示，對於這個世代的年輕人而言，合理的薪資回報仍是決定工作選擇的關鍵因素。

詢問Z世代換工作的頻率，有47.4%受訪者，已經換了兩份以上的工作，而有26.3%的人曾經換過一次工作，另外，也有25.1%的人，出社會後未曾換過工作。而當發現新工作不適合時，72.2%的受訪者選擇「先忍一忍，一邊觀察一邊尋找機會」，另有44.4%認為應「咬牙苦撐，努力磨合」。

進一步問及「是否曾在入職一周內閃辭」，結果顯示，有高達81.9%的Z世代未曾有過此經驗，另有18.1坦言曾當過職場快閃族。

至於，遇到什麼樣的狀況，會讓他們毫不猶豫主動想要離職？其中最多數的是職場霸凌（62.5%），其次才是常被主管刁難（48.6%）以及工時太長（44.1%）。這樣的調查結果，也呼應了Z世代上班族，在被同事及主管要求加入、成為你的社群好友時，有最多人（37.5%）是只願意給公開帳號，而不會給私人帳號。

1111人力銀行發言人曾仲葳認為，儘管Z世代常被認為容易產生職業倦怠，但調查結果顯示，他們對進入職場的態度是謹慎務實的，有半數的人不輕易更換工作，一旦發現不合適，通常會採取忍耐、觀察、找機會、努力四步驟，很願意在剛進入職場時努力適應大環境，撕下刻板印象標籤。

Z世代橫跨1990年代中後期至2010年初，是現今28歲以下的年輕人，成長過程中，他們可能經歷2008年金融危機，家庭財務受創；步入職場後，又遭逢全球通膨升溫，生活成本急遽攀升，使許多新鮮人才剛踏入社會就得承受沉重壓力。

此外，社群媒體的普及，不少炫富影片也進一步放大「財務焦慮」。從薪資比較到生活質感，每一則貼文都可能加深年輕人對經濟現況的憂慮。這些複合壓力，正影響著Z世代對工作的態度、職場價值觀與求職策略。

上述「Z世代生存的壓力調查」，是1111人力銀行自2025年2月24日到2025年3月25日，針對1111人力銀行28歲以下求職，會員進行立意抽樣調查，有效樣本數為1,206份。