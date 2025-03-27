Z世代「薪」情如何？ 平均薪資38,494元、逾七成不滿意

根據1111人力銀行27日發布的最新調查顯示，發現受訪的Z世代上班族平均薪資來到38,494元，比起去年的36,040元高出了2,454元，但即便有成長，依舊有超過七成（77.7%）的Z世代上班族，不滿意現在的薪資待遇。

然而，在不滿意薪資的同時，Z世代也同樣願意追求娛樂消遣而花錢放鬆。調查顯示，有59.7 % 的人願意花費吃美食；其次，則是願意月租串流影音（51.3%）；第三則是出國旅遊（50%）。

1111 人力銀行發言人曾仲葳分析，即使薪資與生活成本可能有落差，但懂得生活的Z世代，依舊會一邊面對的挑戰、一邊兼顧生活品質。

然而，面對薪資的不滿足，這一代年輕人也並未消極以對，反而積極尋求解方。調查顯示，29.1% 的受訪者已經有兼職工作，相較去年的27.9%微幅上升1.2%。其中，最受青睞的兼職類型為時間彈性且薪資較高的活動展場打工（28.9%）；其次為文書行政工作（27.8%）；而能夠遠端工作的社群小編（21%） 也成為熱門選擇。這顯示出 Z 世代更重視工作彈性，並願意透過多元收入來源提升財務穩定度。

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