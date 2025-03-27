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不是薪資低！Z世代面對「這件事」會毫不猶豫主動離職

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行調查Z世代價值觀，Z世代會毫不猶豫主動想要離職的狀況以職場霸凌名列第一。圖/1111人力銀行提供
1111人力銀行調查Z世代價值觀，Z世代會毫不猶豫主動想要離職的狀況以職場霸凌名列第一。圖/1111人力銀行提供

根據1111人力銀行調查顯示， 「薪資待遇」依然是 Z 世代最重視的求職條件，不過當發現新工作不適合時，七成二受訪者選擇「先忍一忍，一邊觀察一邊尋找機會」，顯示Z世代沒想像的衝動。不過會讓Z世代毫不猶豫主動想要離職的狀況，62.5%表示職場霸凌，名列第一。

所Z世代橫跨1990年代中後期至2010年初，是現今28歲以下的年輕人，成長過程中，他們可能經歷2008年金融危機，家庭財務受創；步入職場後，又遭逢全球通膨升溫，生活成本急遽攀升，使許多新鮮人才剛踏入社會就得承受沉重壓力。

1111人力銀行調查顯示， 「薪資待遇」依然是Z世代最重視的求職條件，高達83.3%的受訪者將其列為首要考量，其次為工作內容（58.3%）、員工福利（48.6%）、同事相處氣氛（47.2%）、交通距離（38.8%）。這顯示，對於這個世代的年輕人而言，合理的薪資回報仍是決定工作選擇的關鍵因素。

至於詢問換工作的頻率，有47.4% 受訪者，已經換了兩份以上的工作，有26.3% 的人曾經換過一次工作，另外，也有25.1%的人，出社會後未曾換過工作。當發現新工作不適合時，72.2% 的受訪者選擇「先忍一忍，一邊觀察一邊尋找機會」，另有 44.4% 認為應「咬牙苦撐，努力磨合」。進一步問及「是否曾在入職一周內閃辭」，結果顯示，有高達 81.9% 的Z 世代未曾有過此經驗，另有18.1坦言曾當過職場快閃族。

至於，遇到什麼樣的狀況，會讓他們毫不猶豫主動想要離職？其中最多數的是職場霸凌（62.5%），其次才是常被主管刁難（48.6%）以及工時太長（44.1%）。這樣的調查結果，也呼應了Z世代上班族，在被同事及主管要求加入、成為你的社群好友時，有最多人（37.5%） 是只願意給公開帳號，而不會給私人帳號。

1111 人力銀行發言人曾仲葳認為，儘管 Z 世代常被認為容易產生職業倦怠，但調查結果顯示，他們對進入職場的態度是謹慎務實的，有半數的人不輕易更換工作，一旦發現不合適，通常會採取忍耐、觀察、找機會、努力四步驟，很願意在剛進入職場時努力適應大環境，撕下刻板印象標籤。

1111人力銀行「Z世代生存的壓力調查」，自2025年2月24日到2025年3月25日，針對1111人力銀行28歲以下求職，會員進行立意抽樣調查，有效樣本數為1,206份。

人力銀行 職場

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