台北人怎麼了？她休假遭主管酸「不缺錢」 想換單位還被暗算

在職場上受到不公平對待應蒐集證據，保護自己。一名女網友發文，稱她本身是台北人，在金融業工作，主管卻頻繁拿「台北人」開玩笑，認為台北人「不缺錢」，讓她感到很不舒服。對此，有網友勸她一定要蒐集證據。

一名女網友在Dcard發文，表示她本身是台北人，想要省錢因此住家裡，在金融業工作，在職場上算資深；她的小主管是中部人，結婚後在新北買房，開啟沉重的貸款人生。一開始以為他好溝通，後來發現他個性其實很強勢，員工只能聽他建議。

原PO表示，越來越多新同事進來後，發現很多新人是從外縣市來，有沉重的房貸壓力，剛好近日她要處理的事比較多，需要請較多假，等她回到公司後，主管卻直接說：「台北人就這麼爽，想請假就請」。雖然只是開玩笑，卻讓原PO感到很不舒服，此後更頻繁的拿台北人開玩笑，認為原PO頻繁請假大概是家裡「不缺錢」。原PO壓力越來越大，跟大主管表示要換組別，卻被小主管背地裡罵工作能力不行，讓原PO不禁感嘆：「這樣的主管真的令人不恥」。

此文一出，不少網友建議原PO蒐集證據，「我遇過針對我請生理假的主管，建議以後主管找你講話的時候都錄音以防萬一，很多主管看員工不順眼就隨便找一個理由針對人」、「有聊天紀錄最好，還有妳有向他表明反感的聊天記錄也記下，成不成無所謂就讓公司找他麻煩」、「照規定請假有什麼話好說，記得蒐證自保喔，不然會被抹黑很厲害」。

也有網友分享類似經驗，認為主管只是借題發揮，「我覺得他是覺得妳請假太多，找機會酸妳」、「其實有可能是這主管就是特別要針對妳，住處只是他發揮的其中一點，以前在診所上班，因為我老家住新北較偏的某區，那邊的同事剛好都台北人居多，常常拿『我不是台北人』這點來損我」。