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深夜收面試通知！網友質疑「太奴」不想去 人資同行曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友深夜收到面試邀約。示意圖／ingimage
一名網友深夜收到面試邀約。示意圖／ingimage

人資在大半夜發面試邀請，就代表公司有很奴的加班制度嗎？一名網友說自己半夜收到面試通知，讓她完全不想去面試，引發人資同行們跳出來說明。

一名網友在Dcard發文表示自己下午投了履歷，結果凌晨1點多收到人資詢問這週方不方便面試，讓原PO心想：「這公司大半夜還在詢問面試，也太奴了」，讓她完全不想去面試，但是才剛寄出履歷，也不太可能和對方說找到工作了，想不到拒絕對方的好理由。

此文釣出不少人資，指出這種行為很常見，和公司文化關係不大，「抱歉，我曾經幹過這事…但本公司準時下班18:00，只能說純屬個人行為。有時看到好的履歷就會趕快發出邀請」、「其實我也會，在泡澡、睡前看到有履歷就看一看不錯就順手寄通知，跟奴不奴、公司風氣等我是覺得沒關係（我就是準時下班的那種主管XD），就剛好又怕睡一覺忘記」、「我也會看到不錯的就寄欸，有時候也是怕好的人因為一個面試優先順序就離開我，所以就發了，可能是個人行為不是公司問題啦」。

也有人分享自己公司的人資也是這樣，「我們公司人資也會，人資有時候就是假日閒在那邊滑104，看到適合的就發，不然她們也是傳梗圖鬧我的line。其實不一定是奴，才會休假工作，有時候是她們真的太無聊」、「我在某上市公司上班，有次和一個負責招募的HR聊天，她說她很常在下班時間處理招募的工作，因為很多人不方便在上班時間接聽電話」。

人資 履歷 面試

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