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替身障謀職 就服員：看見個案就有力量

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
伊甸基金會台南身障職業重建中心主任李俊彣（左）服務一名視障者（右）順利就業。他說，就服員的工作，就是是支持身障朋友好好工作。圖／李俊彣提供
伊甸基金會台南身障職業重建中心主任李俊彣（左）服務一名視障者（右）順利就業。他說，就服員的工作，就是是支持身障朋友好好工作。圖／李俊彣提供

身障就服員分為庇護、支持性就業服務員，前者在庇護工場協助庇護員工完成任務，培養到足夠能力再轉銜至一般職場，後者則負責開發一般職場的工作機會、協助障礙者求職。但障礙者常因不適應等原因，多次進出職場，就服員又得重頭來過，過程來來回回，勞心又勞力。

服務精神障礙者的北市康復之友協會支持性就服員李岱羽說，除了上人力銀行網站搜尋職缺、打電話過去自薦，自己連走進便利商店、到餐廳吃飯，隨時隨地「海巡」工作。

但她仍一天到晚吃閉門羹。李岱羽說，當她跟雇主表明想推介身心障礙者應徵，對方只要聽到障礙兩個字馬上一口回絕，也曾遇到雇主不客氣地問她，推介的個案會不會拿刀殺人？毫不遮掩顯露偏見。

被質疑的場合，伊甸基金會台南身障職業重建中心主任李俊彣也遇過。他說，每當有障礙者負面新聞登上媒體時，那段時間就會特別難推介就業，曾推介一名精障個案面試大賣場保全，保全公司已允諾聘用，大賣場主管卻突然殺出來，當面指責障礙者出來危害社會，李俊彣當下先請個案離開，強硬回應該名主管。

就算成功讓障礙者進到職場了，就服員也要進場陪同個案，直到穩定就業三個月，後續個案有狀況，雇主仍會打來求助。李岱羽就曾有個案在公司情緒暴衝、揮舞剪刀，連忙趕到現場安撫，也有過個案跌坐在地爆哭、撞玻璃門，最後不得已報警處理。

李岱羽說，身障就服員折損率高，更多是因為付出許多情緒勞動；李俊彣則說，就服員工作很挑戰人對環境轉換的適應力，可能早上在資源回收廠陪Ａ個案，下午又要出現在百貨公司服務Ｂ個案，要隨時融入不同職場情境跟作業形式，有很大的不確性跟彈性，必須見招拆招。

李俊彣說，沒有天生就友善的雇主，都是透過身障就服員慢慢遊說，培養出讓雇主願意嘗試雇用障礙者的機會。李岱羽說，個案可能時常進出職場，但這些都是過程，重要的是個案有沒有獲得經驗，每當想放棄的時候，就會在個案身上看到力量。

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