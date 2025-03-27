聽新聞
0:00 / 0:00

身障就服員薪資低 勞部擬調整

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

身障就服員vs.社工薪資比較 製表／葉冠妤
身障就服員vs.社工薪資比較 製表／葉冠妤
一樣都面臨缺工，勞政、社政近年卻掀起搶人大戰，許多社福團體反映，由於薪資差距，導致部分身障就業服務員跳往社政、衛政領域，身障就服員愈來愈難招募。

去年民間社工人員起薪調升百分之八點一六，若今年再比照軍公教加薪百分之三，起薪來到三萬八八九八元，每月還有學歷、執照、風險加給。相較之下，協助身心障礙者進入職場、穩定就業的身障就業服務員起薪僅三萬七二六五元，沒有任何加給，薪資跟社工最多可落差近一萬兩千元，矮人一截。

避免身障就業服務員持續流失，據了解，勞動部正研擬加薪方案，明年起，擬將身障就服員起薪調至四萬八一五元，並新增四千元的執照加給。

勞動力發展署回應，起薪薪級調高、專業加給部分仍在評估階段，調整薪級尚未定。

全國身障就服員人數五二五人，新進就服員起薪三萬七二六五元，逐年升級，最高可到五萬八九二元。相較於社工員起薪三萬八八九八元，就服員已經少了一千六百多元，加上社工員另有學歷、執照、證書、風險加給等，每個月最高可多領九九九五元，平平是新進菜鳥，身障就服員跟社工薪資落差近一萬兩千元。

育成社福基金會副執行長蔡惢珍說，社安網人力需求大，社工又嚴重人力流失，這兩年社工薪資頻頻提高，薪水相對比較「香」，導致相關科系畢業生投入身障就服員意願低，或資深就服員跳槽，人都跑到社政、衛政領域，身障就服員愈來愈難召募。

伊甸基金會台南身障職業重建中心主任李俊彣也說，很多就服員都是社工系背景，看到社政薪資起飛，薪水差距拉大，難免有相對剝奪感，薪資雖不是轉往社政主因，但絕對是誘因之一；社政年資可帶著走，換單位仍可繼續累積，勞政卻不能，就服員即便做了十年，只要轉單位，薪資又回到原點，以職涯規畫來看，就服員做愈久愈不利。

勞動部勞動力發展署身特組長劉玉儀指出，身障就服員分庇護性、支持性就服員，以二○二三年來看，庇護就服員流動率高達百分之卅三點七、支持性就服員流動率也有百分之廿四點七。

劉玉儀說，確實這幾年很多社福團體反映身障就服員薪資問題，有關身障就服員薪資起薪薪級調高、新增專業加給等，都會納入後續評估調整規畫。

社工 薪資 身障

延伸閱讀

身障車格設在一樓住家、電線桿前 身障駕駛嘆：考驗技術

嘉義婦餵藥身障女兒試圖輕生 法官判2年緩刑5年：其情可憫

身障長照量能不足苦候位 基隆籌設第2身障中心

身障權法修法 障團盼擴大障礙認定、明文禁止歧視

相關新聞

身障就服員薪資低 勞部擬調整

一樣都面臨缺工，勞政、社政近年卻掀起搶人大戰，許多社福團體反映，由於薪資差距，導致部分身障就業服務員跳往社政、衛政領域，...

替身障謀職 就服員：看見個案就有力量

身障就服員分為庇護、支持性就業服務員，前者在庇護工場協助庇護員工完成任務，培養到足夠能力再轉銜至一般職場，後者則負責開發...

上班族崩潰新人薪水高他20% 過來人曝：薪資保密很重要

工作百百種，許多人都希望薪水越高越好，但若發現自己與同事的薪水有差距，可能會有點不平衡。日前有位網友表示，進公司半年了，日前發現剛進來的新人，薪水高他20%，他比較後質疑，「難道是外表比較好看，就給比較多嗎？而且還都是我在教對方」。對此，多數人認為「這就是為什麼薪資要簽保密條約了」。

櫃檯新人總少收錢又拒賠！組長被迫扛責報告老闆 竟遭找麻煩

櫃檯人員如果找錯錢，需要自己填補差額嗎？一名女網友發文，稱她妹妹擔任診所的小組長，新進的櫃檯同事時常會少收病患的錢，並且不願意自行補差額，都要身為組長的妹妹負責，因此她好奇詢問網友：「如果櫃檯少收錢或是多找錢給病患，是否要自掏腰包賠錢呢？」。

求職小心！ Threads出現冒名「104人力銀行」盜版帳號

最近社群平台Threads陸續出現冒用104帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友...

最低工資時薪調幅高於月薪 勞動部研究：對就業選擇沒影響

勞動部今舉行最低工資諮詢會，會中討論近年最低工資時薪、月薪調幅差距對勞工就業選擇造成的影響，勞動部官員會後轉述指出，分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。