身障就服員薪資低 勞部擬調整

身障就服員vs.社工薪資比較 製表／葉冠妤 一樣都面臨缺工，勞政、社政近年卻掀起搶人大戰，許多社福團體反映，由於薪資差距，導致部分身障就業服務員跳往社政、衛政領域，身障就服員愈來愈難招募。

去年民間社工人員起薪調升百分之八點一六，若今年再比照軍公教加薪百分之三，起薪來到三萬八八九八元，每月還有學歷、執照、風險加給。相較之下，協助身心障礙者進入職場、穩定就業的身障就業服務員起薪僅三萬七二六五元，沒有任何加給，薪資跟社工最多可落差近一萬兩千元，矮人一截。

避免身障就業服務員持續流失，據了解，勞動部正研擬加薪方案，明年起，擬將身障就服員起薪調至四萬八一五元，並新增四千元的執照加給。

勞動力發展署回應，起薪薪級調高、專業加給部分仍在評估階段，調整薪級尚未定。

全國身障就服員人數五二五人，新進就服員起薪三萬七二六五元，逐年升級，最高可到五萬八九二元。相較於社工員起薪三萬八八九八元，就服員已經少了一千六百多元，加上社工員另有學歷、執照、證書、風險加給等，每個月最高可多領九九九五元，平平是新進菜鳥，身障就服員跟社工薪資落差近一萬兩千元。

育成社福基金會副執行長蔡惢珍說，社安網人力需求大，社工又嚴重人力流失，這兩年社工薪資頻頻提高，薪水相對比較「香」，導致相關科系畢業生投入身障就服員意願低，或資深就服員跳槽，人都跑到社政、衛政領域，身障就服員愈來愈難召募。

伊甸基金會台南身障職業重建中心主任李俊彣也說，很多就服員都是社工系背景，看到社政薪資起飛，薪水差距拉大，難免有相對剝奪感，薪資雖不是轉往社政主因，但絕對是誘因之一；社政年資可帶著走，換單位仍可繼續累積，勞政卻不能，就服員即便做了十年，只要轉單位，薪資又回到原點，以職涯規畫來看，就服員做愈久愈不利。

勞動部勞動力發展署身特組長劉玉儀指出，身障就服員分庇護性、支持性就服員，以二○二三年來看，庇護就服員流動率高達百分之卅三點七、支持性就服員流動率也有百分之廿四點七。

劉玉儀說，確實這幾年很多社福團體反映身障就服員薪資問題，有關身障就服員薪資起薪薪級調高、新增專業加給等，都會納入後續評估調整規畫。