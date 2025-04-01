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AI衝擊職場！十年前「取代風險最高職業」預測大翻車 人類更累了

聯合新聞網／ 綜合報導
生成式AI對工作型態影響很大。工作示意圖。 圖／ingimage
生成式AI對工作型態影響很大。工作示意圖。 圖／ingimage

據日媒「J-cast news」報導，2015年時日本野村綜合研究所曾預測，日本近半數工作將被AI取代，並列出「最可能消失的職業」與「最不易被取代的職業」。但十年後的現況顯示，這些預測與現實發展大相逕庭。隨著生成式AI的崛起，許多被認為「安全」的創意職業，如文案、劇本創作、平面設計，已部分由AI接手，而當時被視為高風險的托育人員、長照職員、料理相關人員等，仍然難以取代。

當年的報告指出，保育員、廚師、建築工人、保全等屬於高度可被取代的職業。然而，這些工作至今仍需大量人力，AI並未對其造成重大威脅。相反地，當時被認為「不易被取代」的創意設計類職業，卻因AI技術進步而逐漸受到衝擊。甚至連程式設計師也無法倖免，現在基礎程式編寫已部分自動化。

一名內容行銷專家A先生透露，過去需雇用上百名寫手撰寫搜尋引擎最佳化（SEO）文章，現在幾乎完全由AI取代。「AI的速度與精準度遠超人類，過去100人的工作，現在只需一人管理即可完成。」A先生每天僅需一小時規劃文章方向，AI便能快速生成大綱與內容，另一位編輯再透過圖片生成技術補足視覺設計。

然而不少網友熱議：「AI真的能做所有事，但人類卻變得更累。」儘管AI提高了效率，A先生也坦言過度依賴AI後，工作節奏變得極為密集，精神壓力倍增。為了紓解疲勞，他開始頻繁光顧居酒屋，並笑稱：「跟頭腦靈光的AI對話一整天後，更想和有時會落漆脫線、活生生的人聊天。他認為「酒吧調酒師」被列入「一百種不會被替代的職業」，而「日式酒吧媽媽桑」應該也要列入其中才是。

AI 人工智慧 圖片生成 職業

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