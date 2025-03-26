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求職小心！ Threads出現冒名「104人力銀行」盜版帳號

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
最近社群平台Threads陸續出現冒用104人力銀行帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友。圖/104人力銀行提供
最近社群平台Threads陸續出現冒用104人力銀行帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友。圖/104人力銀行提供

最近社群平台Threads陸續出現冒用104帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友。104人力銀行嚴正聲明，目前只有四個官方Threads帳號：104人力銀行(104.jobbank.official)、104大學生(104student)、104高中生(104seniorhigh)、104高職生(104v.hs)，其他都是來路不明的山寨版帳號，求職者追蹤104相關帳號，務必回歸官方管道以保障求職安全。

另外，當招募聯繫電話出現「+86」「+44」「+22」開頭的發話方、或佯稱高薪、或要求加Line、或要求透過其他通訊軟體洽談工作，高機率都是詐騙，求職者務必注意。

104人力銀行近日發現，社群平台Threads出現冒名「104人力銀行」盜版帳號，貼文摘取104人力銀行職缺資訊，並在留言處提供假主管的Line帳號，以洽談工作名義引導求職者加入，誤導求職者。104人力銀行聲明，官方版Threads帳號請認明帳號104.jobbank.official，FB請認明獲得平台官方的「藍勾勾」認證，要求加Line高機率是詐騙，104人力銀行不會在官方頻道之外的管道與求職者對談。

愈來愈多詐騙陷阱，求職者該如何自保？104人力銀提供3招：電話開頭碼「+86」「+44」「+22」、過於優渥工作條件、要求加Line或其他通訊軟體進一步洽談工作，高機率是詐騙。面對有疑慮職缺資訊，謹記「不分享」、「求證確認」、「檢舉」三步驟，歡迎求職者撥打104職場安全諮詢專線 02-29126104 轉 8222確認真偽。

網購和線上娛樂商機近年大幅成長，導致許多詐騙集團透過電話來電矇騙受害人，知名來電過濾APP「Whoscall」過去曾在年度報告中指出，「跨境詐騙」現已成為首要威脅，境外與變造號碼因受限於台灣的電信法規，來電時都會顯示「+」開頭，其中又以「+86」「+44」「+22」開頭的號碼，為2020年所統計最多詐騙電話的前3名，單是「Whoscall」APP阻擋「+86」次數在單年度就達13.7萬次，「+44」與「+22」分別也有8.7萬次與3.4萬次的阻擋量，民眾應小心提防。

104人力銀行指出，任何過高的薪資、過於優渥的福利、過於輕鬆的工作，都可能是詐騙集團魅惑求職者上鉤的誘餌。建議求職者查詢104薪資情報，透過真實的大數據 資料庫了解市場職務薪資，並可依工作年資、學歷、產業、地區、公司規模等各向度展開細部查詢。

此外，詢問工作要求加Line或其他通訊軟體洽談，詐騙機率高。104人力銀行表示，近年愈來愈多企業會採用社群進行招募，當在社群瀏覽到職缺，請務必確認公司是否有合法營業登記，並透過企業官方招募管道、或是企業在104人力銀行刊登的徵才資訊，了解是否真有開缺，若職缺企圖引導求職者加Line或是其他通訊軟體高機率是詐騙。

最近社群平台Threads陸續出現冒用104帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友。104人力銀行嚴正聲明，目前只有四個官方Threads帳號：104人力銀行(104.jobbank.official)、104大學生(104student)、104高中生(104seniorhigh)、104高職生(104v.hs)，其他都是來路不明的山寨版帳號，求職者追蹤104相關帳號，務必回歸官方管道以保障求職安全。

另外，當招募聯繫電話出現「+86」「+44」「+22」開頭的發話方、或佯稱高薪、或要求加Line、或要求透過其他通訊軟體洽談工作，高機率都是詐騙，求職者務必注意。

最近社群平台Threads陸續出現冒用104人力銀行帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友，104人力銀行提醒民眾注意。
最近社群平台Threads陸續出現冒用104人力銀行帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友，104人力銀行提醒民眾注意。

求職 詐騙集團

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