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櫃檯新人總少收錢又拒賠！組長被迫扛責報告老闆 竟遭找麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的妹妹擔任診所的小組長，新進的櫃檯同事常會少收錢還拒絕賠，讓她很困擾。示意圖／ingimage
一名女網友的妹妹擔任診所的小組長，新進的櫃檯同事常會少收錢還拒絕賠，讓她很困擾。示意圖／ingimage

櫃檯人員如果找錯錢，需要自己填補差額嗎？一名女網友發文，稱她妹妹擔任診所的小組長，新進的櫃檯同事時常會少收病患的錢，並且不願意自行補差額，都要身為組長的妹妹負責，因此她好奇詢問網友：「如果櫃檯少收錢或是多找錢給病患，是否要自掏腰包賠錢呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她的妹妹在中醫診所擔任小組長，有一位新進的櫃檯員工經常忘東忘西，少收病患的錢，或是多找錢，並且認為「自掏腰包」補差額很不合理，除了一開始賠了2次約100元，後面都要身為組長的妹妹負責，妹妹也只能「自認倒楣」賠錢。

原PO表示，後來新人少收了800元，不願意自掏腰包，讓身為組長的妹妹很困擾，金額實在差太多了，只能報告老闆，可想而知新人內心很不舒服，後來經常找妹妹的麻煩。對此，原PO詢問網友們，櫃檯如果找錯錢，是否需要自掏腰包賠錢呢？

此文一出有過來人表示，找錯錢還是要當事員工賠錢，「通常當班的櫃檯要賠，不然誰知道是她拿走還是真的算錯。就是因為她不用賠，才會一直犯錯」、「公家都自己賠，不過因為有固定位置，我沒賠過」、「當班櫃檯只能有一個人會經手錢，如果離開位置，其他人代收需要另外放，等櫃檯回來點收才可以併入，如果有缺少錢就是櫃檯自己承擔」。

但也有網友表示會聯絡病患補差額，還是要看每間診所的規定，「我這邊是病人少收錢會聯絡病人說明原委少多少，請他下次補上，大部分你好好跟病人說是沒問題的」、「第二份工作的診所是可以打電話知會病人少收到錢（通常對帳後也大概能知道少收誰的錢），大部分病人可接受、下次看診或有經過診所再來」。

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