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最低工資時薪調幅高於月薪 勞動部研究：對就業選擇沒影響

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今舉行最低工資諮詢會，會中討論近年最低工資時薪月薪調幅差距對勞工就業選擇造成的影響，勞動部官員會後轉述指出，分析近年月薪、時薪制勞工人數變化趨勢，發現並沒有顯著相關性。也就是說，近幾年最低工資時薪調幅高於月薪，並沒有吸引勞工從月薪轉往時薪工作。

最低工資已連續9年調升，最低工資月薪從20008元提升到28590元，總調幅42.96％，時薪則由120元提升到190元，總調幅為58.33％。由於月薪、時薪調幅有落差，去年審議會上，就有勞方代表提出應進一步探究基本工資時薪、月薪調幅落差對勞工就業選擇的影響。

勞動部條平司司長黃維琛說，應委員要求，勞動部勞安所進行相關研究。另一份研究報告則是調漲最低工資對各行業別的探討。

勞動部次長李健鴻表示，研究分析近年月薪制、時新制勞工人數變化趨勢，發現時月薪調幅對就業人數變化無顯著相關。勞方委員發言重點聚焦在時薪、月薪調整差距對勞動市場的影響，幾乎每一位發言的勞方委員都主張最低工資月薪、時薪不該脫勾，對勞工比較好，也有發言的資方委員認為，過去就不曾對脫不脫勾表達意見，這非資方關心重點。

至於調整最低工資對各業別造成的影響，黃維琛說，最低工資的調漲，對使用最低工資最多住宿餐飲業、批發零售、資源服務都有正向影響，皆帶動了薪資成長。會中也有旅宿業者說，現在薪資若沒有高出最低工資一定程度，恐怕招募不到員工。

李健鴻說，今天提供給委員目前的社會經濟情勢相關數據，大部分委員關注美國總統川普的「對等關稅」政策是否將衝擊台灣，是否會對最低工資的調整帶來負面影響？勞動部則明確表達將密切持續關注、搜集資料提前做好因應對策。另也有委員關切加薪減稅政策成效，但因為政策上路不久，預估要到今年底、明年才能反映成果，屆時會提供給委員參考。

時薪 最低工資 月薪

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