最低工資時薪調幅高於月薪 勞動部研究：對就業選擇沒影響

勞動部今舉行最低工資諮詢會，會中討論近年最低工資時薪、月薪調幅差距對勞工就業選擇造成的影響，勞動部官員會後轉述指出，分析近年月薪、時薪制勞工人數變化趨勢，發現並沒有顯著相關性。也就是說，近幾年最低工資時薪調幅高於月薪，並沒有吸引勞工從月薪轉往時薪工作。

最低工資已連續9年調升，最低工資月薪從20008元提升到28590元，總調幅42.96％，時薪則由120元提升到190元，總調幅為58.33％。由於月薪、時薪調幅有落差，去年審議會上，就有勞方代表提出應進一步探究基本工資時薪、月薪調幅落差對勞工就業選擇的影響。

勞動部條平司司長黃維琛說，應委員要求，勞動部勞安所進行相關研究。另一份研究報告則是調漲最低工資對各行業別的探討。

勞動部次長李健鴻表示，研究分析近年月薪制、時新制勞工人數變化趨勢，發現時月薪調幅對就業人數變化無顯著相關。勞方委員發言重點聚焦在時薪、月薪調整差距對勞動市場的影響，幾乎每一位發言的勞方委員都主張最低工資月薪、時薪不該脫勾，對勞工比較好，也有發言的資方委員認為，過去就不曾對脫不脫勾表達意見，這非資方關心重點。

至於調整最低工資對各業別造成的影響，黃維琛說，最低工資的調漲，對使用最低工資最多住宿餐飲業、批發零售、資源服務都有正向影響，皆帶動了薪資成長。會中也有旅宿業者說，現在薪資若沒有高出最低工資一定程度，恐怕招募不到員工。

李健鴻說，今天提供給委員目前的社會經濟情勢相關數據，大部分委員關注美國總統川普的「對等關稅」政策是否將衝擊台灣，是否會對最低工資的調整帶來負面影響？勞動部則明確表達將密切持續關注、搜集資料提前做好因應對策。另也有委員關切加薪減稅政策成效，但因為政策上路不久，預估要到今年底、明年才能反映成果，屆時會提供給委員參考。