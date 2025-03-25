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新員工什麼都說「不會」他懷疑履歷造假 網幽默喊：錢不到位

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨新進員工什麼都不會，還在履歷上寫有三年資歷。示意圖／ingimage
一名網友抱怨新進員工什麼都不會，還在履歷上寫有三年資歷。示意圖／ingimage

剛入職場時，難免有很多東西不懂，但若是有經驗的員工，新公司常常會希望對方早日上手。日前有位網友抱怨，他們公司錄取的員工明明就是做「同樣的職缺」，且該名員工稱自己有3年資歷，但仍然工作項目都不會，因此他忍不住抱怨「他的履歷是造假嗎？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，有位員工錄取他們公司，明明現職就是跟他過去一樣的工作性質，甚至連工作內容都相同，而該名員工已經到公司一個多月了，卻總是說「我不知道」、「我不會」、「我上份工作沒有碰到這個問題」，讓原PO質疑「他明明履歷寫上一份工作做三年，我嚴重懷疑對方造假履歷」。

文章曝光後，有網友分享解法「打電話問前公司」、「我們都會請人資去勞工局查對方資料，離職原因，或者打去前公司問一下這人的品性行為」，也有網友認為面試官要多留意，「那面試的人也有問題啊，既然有多年工作經驗，總是能問一些巷子內才知道怎麼回答的問題。結果人家說有工作經驗，面試都不考核一下就直接相信錄用，錄取後露出馬腳，後悔也來不及了」。

也有網友幽默表示「錢到位，十八般武藝全都會」、「只有一種可能，就是錢不到位，當然他什麼都不會」、「應該是都會，只是說不會就不用做太多」、「會不會真的什麼都不會只想當免洗鍋？」

人資 履歷 面試

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