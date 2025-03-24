企業搶用僑生人才 僑生就業博覽會陸續登場

為吸引優秀僑生人才留在台灣就業，僑務委員會「2025年僑生就業博覽會」首場次3月21日於新光三越高雄左營店舉行，日月光、華泰電子、漢來飯店、城市商旅、大員皇冠旅宿、碳佐麻里等80家知名企業釋出上千職缺，並安排僑生就業講座，協助僑生優秀人才留台工作。除高雄場次外，北部及中部場次僑生就業博覽會將分別於3月29日(六)在台北車站、4月12日在臺中世界貿易中心二館辦理，歡迎中、北部僑生踴躍報名。報名網址： https://104ad.pse.is/75rrd9。

就業博覽會現場並邀請勞動部、內政部移民署以及Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心代表，提供申請工作證、居留證或就業金卡的諮詢；高雄市政府青年局及勞工局也設有服務處，提供青年實習以及就業相關資訊。

僑委會去年首次在高雄舉辦僑生就業博覽會，攜手50家企業徵才，成效良好，受到廣泛回響，今年更擴大辦理規模，共安排80家企業，橫跨半導體、科技、數位AI、製造、零售以及觀光旅宿等產業，相信僑生都能找到適合自己的職缺。

本次僑生就業博覽會共有80家企業參展，產業類型眾多，現場展攤「半導體/電子科技」、「飯店旅宿」、「顧問/專業」、「一般製造」以及「服務/零售」等五大項，許多企業祭出誘人福利、提供完善培訓機制，搶用優秀僑生人才。現場也辦理「履歷撰寫與面試技巧講座」邀請人力銀行傳授履歷撰寫秘笈；「僑生學長姐分享」則邀請透過評點制於人力銀行擔任產品企劃的馬來西亞僑生林成鍇，以學長的身分現身說法，分享求職歷程以及給學弟妹的建議。

僑委會副委員長阮昭雄表示，除了實體就業博覽會，線上「僑生i就業」網頁也持續為企業刊登職缺進行工作機會媒合，除了線上線下的就業博覽會，4月至5月將前進北、中、南校園舉辦「僑生就業巡迴說明會」，邀請業界資深人資、畢業學長姐及主管部會，提供僑生求職心法、留臺就業相關規定，提升僑生就業競爭力，他鼓勵僑生同學踴躍報名參加，及早規劃留臺職涯發展。

阮昭雄指出，近年來臺灣的產業結構不斷調整，企業對於國際化、多元化人才的需求越來越迫切，尤其是對擁有外語能力、能夠跨越文化障礙、並且具有國際視野的僑生人才需求日益增加。

阮昭雄提到，自2014年以來推動的「評點制」，使畢業僑生留臺工作限制大幅降低限制，留臺人次逐年提高，截至今年2月底，以評點制留臺工作的僑外畢業生，累計達6萬2238人次，其中有2萬6736人次是僑生，占42.96%，顯見國內企業對於聘用僑生有一定需求，國內的就業環境也適合僑生留台發展。