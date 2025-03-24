老鳥勸延後20分鐘走、老闆盼下班多認識公司 新人爆氣丟辭呈

沒事也要加班？一名女網友在Dcard發文抱怨，剛換新工作不久，發現老闆情緒不穩、態度高傲。近日有老鳥突然建議她晚一點下班，這讓她非常不滿，在心裡罵道「現在準時打下班卡回家也錯了嗎」。事後還被老闆約談，以「多認識公司」為由要求延遲下班，忍無可忍的她便霸氣提出離職。

原PO進公司剛滿3個月，公司老鳥突然表示觀察到她都很準時下班，說「這樣老闆觀感會很不好，好像很閒在等下班一樣」，建議她延遲20至30分打卡。提問是否為老闆的意思，對方搖頭說是個人想法，建議遵守職場潛規則。沒有加班費卻要自主加班，看到同事光請特休就被發脾氣，無法接受的她直呼「越來越不想待」。

貼文曝光後網友馬上勸說，「如果這家公司的潛規則嚴重違反勞基法甚至侵害妳的權益，最好還是趕快逃」、「每天多半小時一個月多多少一年多多少，這種重視表面功夫的破公司就別待了吧」、「聽起來是個小公司，老闆離妳們好近，如果待遇普通老闆情緒又起伏不定建議快逃」。

也有人替前輩說話，「他應該是好意提醒沒有惡意，職場上願意主動提點的前輩其實很難得，久了妳就知道」、「他是很奴沒有錯，但看妳的用詞他應該是善意的，只是想提醒妳職場上有什麼要注意的地方」、「人家這個就是在告訴妳如果不遵守這個潛規則，以後被資遣別怪我沒告訴妳」。

事後原PO也補充，當日下班她就被約談，老闆透露聽聞她都準時下班，建議就算工作都做完了也不用急著走，可以學習其他人下班時間到都繼續整理資料，也希望她下班再多花時間認識一下公司。對此她馬上下定決心，回家立馬傳訊息向老闆請辭，也忍不住吐槽「多留那幾十分鐘到底意義在哪裡」。