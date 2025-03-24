Z世代投入職場最關心問題 莫過於「可以拿到多少年薪」？

距離六月畢業季還有三個月，企業前進校園上演搶才大戰已經展開，清華大學「Career春季校園徵才博覽會」日前熱鬧登場，包含台積電、聯發科技、美光科技、Garmin、聯華電子、艾司摩爾等170家企業，提供近二萬個工作機會熱情招手新鮮人，陽光普照的校園裡擠滿了青春學子，前來探詢畢業出路，最關心的問題莫過於「可以拿到多少年薪」？

根據1111人力銀行調查，有66.1% 的新鮮人感受到經濟負擔，每個月平均花費大約是 13,015 元，其中 68.8% 的人因為房租與生活費開銷感到吃緊，另外有65.2% 需分擔家計，48.2% 必須提供孝親費，還有32.3%要扛學貸。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，這些經濟壓力使得許多年輕人選擇提早進入職場，積極找工作不僅為了實踐個人職涯，更是受到現實需求驅使，且隨著房價與物價持續攀升，新鮮人對薪資的期待也拉高不少。

調查顯示，今年新鮮人的期望薪資來到 37,745 元，相較去年的 35,972 元，明顯成長1,773元(4.9 %)，創下六年來新高。這也意味著，企業若想搶得人才，勢必得在薪資條件上投入更多成本，才能吸引並留住新世代勞動力。

1111人力銀行鼓勵新鮮人勇敢踏出第一步，當天只要掃QR Code成為求職會員或更新履歷，就可以參加上午11點半、下午 2 點、 4 點在1111 人力銀行攤位「萬元紅包抽獎」活動，還有機會抽中台積電股票，而無法親臨現場的同學也別擔心，透過1111人力銀行找到工作並且任職滿三個月，也能申請一萬元大紅包。

11點半第一位幸運獲得一萬元獎金的黃同學表示：「看到前面都沒抽到，感覺抽到的機會越來越大，沒想到真的中獎了！1萬元我會先存起來，之後再決定怎麼使用。」目前就讀電機工程系碩一的黃同學計劃等實驗室的研究結束後，再利用空檔時間尋找與電機工程相關的工作機會。

找工作最怕漏訊息，1111 人力銀行「AI 小精靈」24小時在線，結合智能客服問答，只要登入1111會員，首頁點選右下角「AI 小精靈」的大眼娃娃圖像，就能召喚出專屬的求職小精靈，無論是職缺篩選、或是面試準備等求職相關問題，都可以透過和 AI 小精靈即時互動，讓人工智慧聊天機器人陪你即問即答，求職過程省時又省力，想找什麼工作「問就對了」！

工業與系統科學碩士二年級的符同學表示，自大一起每年參加校園徵才活動，積極做功課，立志成為台積電的製程工程師。由於不含加班費與獎金的底薪就高達6萬元起跳，她對工作內容有清楚認識，不怕累，並希望親身體驗加班文化，深刻體會其中甘苦。

半導體封測廠矽格人資表示，因應廠房將引進新機台，需要提早訓練相關人才，今年以招募產品/設備工程師、品管/生管工程師為主力，新進員工享有前三個月免費員工住宿與員工餐，公司保障年終一個月，另外發放中秋、端午禮金各0.5個月。人資大方透露，公司喜歡主動積極的員工，要多了解應徵的公司，了解產業動態，可大大增加面試錄取機會。

根據1111人力銀行調查顯示，企業認為畢業生在某些關鍵領域中表現不足，最常發現的問題包括：抗壓能力差（80%）、溝通能力不足（63.7%）、工作投入度低（59.7%）、職場禮儀缺乏（55.2%）以及缺乏團隊精神（54.9%）。