31歲人母咖啡廳兼職遭工讀生瞧不起 網安慰：將來會有人教訓

在咖啡廳兼職被瞧不起？一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己辭去辦公室工作換到離家近的咖啡廳兼職，排班時間彈性照顧小孩也比較方便。然而，店裡的工讀生卻對她非常不友善，不僅說話不客氣，也會說壞話，雖然不想計較，但內心難免不快。

原PO今年31歲，原本有其他正職工作，因家庭因素離職，經濟狀況尚可，所以選擇在家附近的連鎖咖啡廳兼職。老闆和同事都很友善也很願意給機會嘗試，她自認反應算快教一次大多可以學會，只是速度不快，部分咖啡的奶泡不完美、較少做的配方需要看筆記。

店裡有位約有一、兩年資歷的大學生工讀妹妹，每次講話都很不客氣也不耐煩，用詞不僅很嗆，還會不避諱的大聲跟其他同事抱怨原PO。知道小朋友血氣方剛，但心裡還是很不舒服，她忍不住抱怨「大家都有第一次啊，而且我也很認真的做功課」，不想跟同事不愉快也不想和小朋友計較，只能自己調適心情。

貼文曝光後不少網友安慰「只是遇到包容她的環境，社會上大多工作職位都是同時需要個性圓融加能力」、「說不定是忌妒妳，因為老闆和同事都對妳很好」、「那個小朋友在職場上這樣，以後不管去到哪裡工作，都不容易被重用」、「大家都是來工作的，幹嘛有種職場優越感」、「很多人自己做個一兩年就自以為是，這種還沒出過社會的將來會有人教訓她」。