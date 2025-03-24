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公司請飲料新人不願墊錢…主管揚言「大家都別喝」！上班族搖頭：陋習

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族抱怨，公司每個月會請大家喝飲料，由訂飲料的人先墊錢再請款，未料有位新人不願意先墊付，導致主管揚言「以後不用喝飲料」。 圖／Ingimage
一名上班族抱怨，公司每個月會請大家喝飲料，由訂飲料的人先墊錢再請款，未料有位新人不願意先墊付，導致主管揚言「以後不用喝飲料」。 圖／Ingimage

有些公司為犒賞員工會請吃點心或喝飲料，一名上班族分享，公司每個月會請大家喝飲料，由訂飲料的人先墊錢、事後填單請款，未料有位新人妹妹不願意先墊付約500元的飲料錢，甚至多次請主管墊付，主管不堪其擾，公告以後不願墊錢就不用喝飲料，貼文曝光後引發討論。

網友在Dcard發文提到，表示她的工作每月固定一天需要公出，由於當日比較忙、沒時間午休，公司會在這時候請喝飲料，不過需要員工先墊錢再事後請款，大多一週內就會收到匯款，不用等到月結。原PO表示，近期來了一位剛畢業的新人妹妹，輪到她負責訂飲料卻不願意先墊錢，甚至多次打擾主管請他墊付，或是抱怨自己要沒錢了問會計什麼時候會匯款。原PO指出，由於工作現場很忙，主管在處理事情時被她打斷，拿錢包掏錢給她，隔天開會時直接宣布，若不願意先付錢，「那大家都不要喝就沒有這個問題」。

原PO忍不住抱怨飲料錢總共約500元，而非上千、上萬元的墊付款，她認為員工也有享受到福利，「她自己也點的很開心耶，她都找貴的飲料店、每次飲料都是點80幾90幾最貴的」，因此不禁想問：「年輕人們真的完全沒辦法接受墊錢了嗎？」

文章一出，網友紛紛一面倒留言，「為什麼要墊錢？你不在意墊錢的話那就都你墊啊」、「剛畢業的新人本來就沒什麼錢」、「讓員工先墊錢我也覺得好怪、沒有公款嗎？或是統一由福委或是主管先墊比較合理，跟金額大小無關，單純是感受問題」、「我公司偶爾主管錢給的不夠也會需要代墊，但當天買回來馬上就能請款了噢，一個禮拜才能拿對經濟不好的人來說真的太久了」。

也有網友認為公司文化明顯出了問題，「通常都是從部門零用金先墊，沒遇過拗新人訂下午茶還要新人掏腰包墊錢的公司，應該是單位內文化偏差了，觀感不佳」、「如果因為這項『福利』(額外工作)，造成輪值同事困擾，我會覺得公司要先墊，不然乾脆取消這項事務」、「怎麼我待過的公司都是直接有福利金可以付錢，公司陋習只是因為員工們待久了覺得沒怎麼樣，來了一個新人就會發現問題點了」。

主管 手搖飲 新人 職場

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