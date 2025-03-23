她離職後頻收到前同事「求救訊息」超傻眼 過來人建議：做個人情

一名女網友近日在Dcard抱怨，自己離開前公司後，同事因不熟悉工作內容頻頻打擾她，有些問題非常基本也找得到答案，卻仍要問她，明明公司內有很多人可以諮詢，不懂為什麼非要找自己，她簡單敷衍後便霸氣封鎖對方，忍不住感嘆「有必要特別問已離職的員工嗎？」

原PO離職大約一個月，原本職位是專員助理，交接時上層有提醒，如發現物品缺失或重大問題可能會聯繫，起初以為只是離職的固有台詞，沒想到兩週後就收到同事求救訊息，問的居然是「印章在哪裡？」她說印章就擺在桌上，自己還特別貼上便條紙，座位隔壁也是前直屬專員，不論是誰去她位子看一眼都可以找到，實在無法理解傳訊息的必要性。

更誇張的是，前幾天同事再次求救，原因是交接給對方的其中一個excel檔疑似因電腦版本不同公式跳掉，明明只需修正就能使用，同事卻不自己想辦法反而瘋狂追問。原PO傻眼表示檔案當初也不是她做的，自己只協助打標籤，同事不會使用也該去詢問檔案源頭負責人，因為不想提供「免費教學」，於是敷衍對方後就將其封鎖了。

貼文曝光後，網友點頭同意拒絕是必要的，「如果對方的行為已經造成妳的困擾，適時的拒絕也是必要」、「為什麼離職還要回覆前公司同仁的訊息？是覺得在做公益嗎？」、「公司沒付妳錢當顧問就封鎖」、「說真的，現在伸手牌就是這麽多，反正他們那一類的人還是有自己的生存之道，不用替她想太多」。

不過也有過來人認為，在能力範圍內提供幫助不一定吃虧，「封鎖她是妳的權力，只是換成我我不會這樣做而已，多個朋友總是會在意想不到的地方幫上忙」、「如果妳想與這個人往來，適時提供協助是種關係的維持」、「如果態度沒有不好，離職沒有太難看，我還是會幫忙」。