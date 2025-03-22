減碳淨零綠能人才夯 鋰電池模組廠開月薪6萬5搶人

數位AI、綠能科技人才夯，高市勞工局今天下午在高雄展覽館舉辦「樂業高雄」聯合徵才活動，現場31家廠商、逾800個職缺，鋰電池模組廠開出月薪6萬5搶才，吸引電機、機械工程、資訊工程及資管相關科系求職者排隊應徵，挑戰拿高薪。勞工局統計，歷時3小時徵才活動，媒合率突破5成。

此次現場徵才廠商邀請鴻海精密工業、燁聯鋼鐵、廣運機械工程、新盛力科技、長華科技、易華電子、華泰電子等31家企業，鴻海精密所開出資訊系統、人工智慧及數位健康工程師與專案管理師等職務，待遇4萬5000元。

其他包括台灣三元能源、廣運機械、華泰電子、華新能源電纜、長華科技、廣達科技及三芳化學等事業單位，亦提供軟體、CIM智慧、品管、資訊、醫材及材料研發等工程師職類，開出平均月薪4萬元以上，再享公司福利。

高雄前鎮科技園區綠能產業新盛力科技徵求軟、硬體研發工程師及熱流工程師，薪水最高可達6萬5000元，薪資水準在南部非常罕見，吸引不少求職者排隊遞履歷。

一名應徵研發工程師的黃姓求職者說，研發或軟硬體工程師薪水到頂大概5萬元，6萬以上薪資除非知名科技大廠如台積電、聯發科，才可能達到這樣的薪資水平，但他還是想來挑戰面試看看。

資深人資專員研判，一般公司工程師月薪6萬以上，對學經歷非常要求，門檻很高，通常會透過挖角、獵人頭覓才，不大可能透過徵才找人，可能是噱頭居多。

不過隨著高雄半導體產業鏈聚落漸成形，綠能人才、AI人才相當搶手，平均薪水在4萬至4萬5，已成為南部「薪」常態。24歲清華大學材料系畢業曾旭彥觀察，這樣薪資或許會讓北漂的人回家，對想留家鄉發展的高雄人也有誘因，但北部人才是否想南漂，目前還沒看到有這種趨勢。

31歲從英國利物浦大學學成歸國張喬閔，想找關於大數據分析、演算法相關職缺，她坦言不容易，雖自己具備AI資料科學專業，但科技產業對AI人才除了技術，也要擁有基礎背景，她學行銷出身，跨到科技業要找到相關職缺，可能需要更多的機會。