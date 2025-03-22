防職場霸凌機制 勞長：盼不同身份工作者趨一致

勞動部公務員之死引發外界對職場霸凌關注，勞動部近日舉行防治職場霸凌法制研討會，勞動部長洪申翰表示，正與相關單位討論擬讓不同身份工作者職場霸凌申訴機制等一致。

勞動部勞動力發展署北分署去年11月發生公務員在北分署輕生事件，後來經調查生前遭職場霸凌，外界譁然，也引起各界對職場霸凌的關注，勞動部後續宣布將啟動職業安全衛生法修法並增訂職場霸凌專章。

勞動部與台灣勞動法學會昨天與今天也分別在勞動部及國立台灣大學霖澤館共同主辦為期2天的「防治職場霸凌法制研討會」，就日本、韓國、美國、德國、歐盟等先進國家與台灣的職場霸凌防治法制進行專題演講及實務研析交流。

洪申翰今天於開幕致詞時表示，各界對於強化職場霸凌防治法制的期待，勞動部非常重視，近期也正積極與考試院、公務人員保障暨培訓委員會密切討論，希望能讓不同身分的工作者在處理職場霸凌申訴、調查及處理的機制趨於一致，保障工作者權益。

勞動部表示，目前正在修正「職業安全衛生法」並納入職場霸凌防治專章，重點包含明確職場霸凌定義、強化內部與外部調查機制及提升受害勞工保護等，並將透過更多的輔導及宣導來協助雇主落實法遵。

勞動部指出，今天研討會也特別邀請日本明治大學教授小西康之進行「職場霸凌防止法的回顧與展望」專題演講，就日本職場霸凌現況、法制利於沿革、企業執行的困境及其未來法制發展等面向深入闡述，期借鏡日本的施行經驗，對於台灣研修職場霸凌防治法制有所啟發及助益。

另外，研討會也邀請國內法學領域學者，就國外法制與台灣法院判例實務等進行專題演講，並舉辦綜合論壇與參加者互動，希望透過多元角度和不同層面的社會對話與討論交流，發展符合社會期待的法制。