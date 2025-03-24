時薪比住院醫師高…鼎泰豐洗碗人員月薪曝 一表看16產業薪資成長

不同行業的薪資差距常引發熱烈討論。最近，有臉書粉專貼出鼎泰豐的徵才訊息：洗碗作業員月薪43000～45000元，傳菜／洗碗工讀生時薪平日225元、假日255元。超乎想像的薪資待遇，引發不少討論。有網友留言說「護理人員還不如去洗碗！」「時薪比住院醫師還高，淚奔啊……」究竟，護理和洗碗人員工作薪資差多少？現在，真的人人搶當洗碗工，服務業缺工緩解了？

洗碗作業員月薪45Ｋ，羨煞許多護理人員

日前臉書有網友PO文，提到「鼎泰豐『洗碗作業員』月薪4.3萬起」，列出鼎泰豐釋出的職缺與薪資，包含料理著廚45K～47.5K、傳菜品檢員45K～48K、洗碗作業員43K～45K、傳菜／洗碗工讀時薪215～250元，均高於市場行情。

貼文作者寫道：「昨日開刀房閒聊，護理師說最近鼎泰豐的洗碗工薪水比自己還高，而且還不用值大夜班，一查還真的……」，作者甚至在鼎泰豐資訊旁搭配一張「吃土啦」的貼圖，展現其訝異，而貼文也引發不少醫護網友共鳴。

服務業薪資多高？護理和洗碗人員薪資差距小

究竟，護理人員和鼎泰豐洗碗作業員月薪43～45K差多少呢？

根據1111人力銀行的調查數據，今年3月，護理人員平均薪資為46894元，對於薪資差距，1111人力銀行發言人曾仲葳也表示，若鼎泰豐月薪真的給43～45K，「那真的沒有差太多！」不過，曾仲葳也提到，鼎泰豐是餐飲服務業的金字塔頂端，「並不是每個餐飲品牌都能開出這個薪資，」她強調。

而根據1111人力銀行統計的16大產業起薪排名中，醫療環衛排行第二，僅次於電子資訊產業，而一般服務業則列於第八位。兩者的薪資成長變化則有差距，醫療環衛產業成長變化41.5％，而一般服務業則只有26.9％。雖然目前洗碗作業員月薪和護理人員差不多，但可能日後薪資成長變化有落差。

圖／擷自遠見雜誌

洗碗洗八個小時，非人人能勝任

另外，曾仲葳也觀察到，除了薪資數字之外，兩種工作性質不同，才是造成網友驚訝的主因。護理人員不僅要輪三班，也因為需要交班，有不少無加班費的「隱形工時」。另外，在醫院面對病患、病人家屬的情緒壓力，以及醫療照護的法律責任，也都是護理人員工作不易之處。

在一片羨慕鼎泰豐薪資的聲音中，卻也有網友提到「洗碗工就是一直洗一直洗一直洗八小時，沒有你想的那麼輕鬆」「洗碗的錢都拿來看腰跟手臂發炎」，可見並非人人都領得起這份薪水。曾仲葳也表示，像洗碗作業員這些勞力付出的工作，「不是人人都可以做，也可能無法做很久。」點出服務業工作的特性。

服務業缺工潮持續，工時和工作內容仍待調整

從疫情後，餐飲服務業缺工嚴峻，因此，有不少企業每年持續調薪，甚至有公司調薪幅度高達20％。但祭出高薪後，人人都搶進服務業嗎？餐飲服務業缺工狀況真獲得改善？

結果恐怕不如此理想。

根據1111人力銀行的統計，和去年同期相比，今年服務業職缺數增加8％，高達30萬個工作機會，整體產業缺工現象仍不見減緩。

曾仲葳認為，缺工現狀反映出，除了祭出高薪，或許公司企業還需有其他配套方案，才能真正補足人力缺口。像近年不少餐廳雇用二度就業的中高齡職員，不過，中高齡求職者多半偏好兼職工作，期待每週工時不超20小時，曾仲葳認為，「對補充正職人力的幫助比較有限，」餐旅服務業可能仍必須持續調整工作形態和內容，才能獲得足夠人力，度過缺工挑戰。

（本文出自2025.03.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）