讓二就婦女兼顧家庭 雇主最高可領3.6萬元「工時調整獎勵」

女性常因婚育、照顧家庭等原因不得不退出職場，為協助婦女重返職場，勞動部針對退出勞動市場180天以上的女性推出「婦女再就業計畫」，提供專人就業服務、獎勵措施；同時鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部也給予雇主最高3.6萬元的工時調整獎勵。

位於雲林的聖文幼兒園，就讓娃娃車司機瑄蓉調整上下班時間，讓瑄蓉方便帶小孩就醫。聖文幼兒園長曾素端說，自己也是媽媽，深知職業婦女照顧家庭的難處，工時調整獎勵措施不僅降低雇主人事成本，也能協助婦女有穩定工作、兼顧家庭，一舉兩得。

瑄蓉過去曾擔任作業員、小貨車司機，因家裡無後援，為了照顧孩子不得已離職，原本打算等到孩子一定年齡再出來上班，但她的兩個孩子都有異味性皮膚炎，時常有突發狀況，也必須固定就診，每一次就醫都花上大把時間，讓瑄蓉擔心找不到工作。

瑄蓉透過就業服務站求職，就業服務員得知她有職業小客車駕照，剛好聖文幼兒園有娃娃車司機職缺，整合運用再就業獎勵、工時調整獎勵措施，讓瑄蓉順利到幼兒園工作，也因為工作時段彈性，瑄蓉更安心接應孩子。

原本在科技產業從事國際貿易業務的佳君，是勇氣可嘉的「三寶媽」，三個孩子都在6歲以下，因國貿業務必須時常出國出差，她只好為了照顧小孩而離職，想再就業時，卻發現難以勝任原本熟悉的工作。

想轉職到室內設計領域的佳君，在就服員協助下規畫自主訓練，報名參加AutoCAD與SketchUp課程，提升專業技能。佳君說，起初對轉職感到忐忑不安，所幸她在課程結束後一、兩周內就找到室內設計公司助理設計師的工作，且公司環境友善，讓她在職涯發展重新站穩腳步。

勞動部表示，114年上半年的自主訓練獎勵正在受理申請，申請期間自即日起至6月3日截止，有意準備返回職場的婦女朋友們可向勞動力發展署各分署提出申請，再就業獎勵、雇主工時調整獎勵則由各公立就業服務機構持續辦理，歡迎二度就業婦女、雇主善加運用。