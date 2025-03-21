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勞動部3萬元「婦女再就業獎勵」 7月擬調整金額

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為協助因照顧家庭離開職場的婦女返回職場，勞動部從2023年9月推動「婦女再就業計畫」，迄今已協助3萬8408名婦女就業，預計今年至2028年再增加14萬名婦女重返職場。記者葉冠妤/攝影
為協助因照顧家庭離開職場的婦女返回職場，勞動部從2023年9月推動「婦女再就業計畫」，迄今已協助3萬8408名婦女就業，預計今年至2028年再增加14萬名婦女重返職場。記者葉冠妤/攝影

為協助因照顧家庭離開職場的婦女返回職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」，運用自主訓練獎勵、再就業獎勵、雇主工作調整獎勵等獎助措施，協助雇主進用女性勞動力。勞動部官員今表示，目前正在研擬修正自主訓練獎勵、再就業獎勵，前者將新增時數限制，後者是配合其他現行獎勵措施調整金額，可望在7月對外預告。

婦女再就業計畫適用對象為因家庭因素退出勞動市場180天以上的女性，由公立就業服務機構提供一案到底、專人就業服務，提供就業諮詢、安排參與就業促進課程等各項措施，協助就業準備及適應。

其中，「自主訓練獎勵」鼓勵婦女自主精進專業技能，課程訓練完成並就業後，最高可領取3萬元獎勵金；若透過公立就業服務機構推介並穩定就業滿90日後，可領取最高3萬元的「再就業獎勵」。

另一方面，為鼓勵企業雇用二度就業婦女，勞動部也提供「工時調整獎勵」，只要雇主向公立就業服務機構辦理求才登記，並提供工時調整職缺，僱用推介婦女滿1個月，每個職缺每月核發3千元的調整津貼，最長可請領12個月，最多3.6萬元。

勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀說，截至目前，婦女再就業計畫已協助3萬8408人就業，領取自主訓練獎勵的二就婦女總計1548人，最多人選擇精進電子商務與行銷，學習經營網拍、影音製作等技能，工時調整的職缺則有4643個，近3成在製造業，其次為批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業。

劉玉儀說，因自主訓練獎勵不限制課程時數，過去有申請者僅上了2小時、4小時的課程就申請到獎勵金，所以發展署正在滾動檢討，預計增訂課程時數下限，未達門檻者採分階補助，再就業獎勵則將檢討與現行其他計畫一致，可望於7月預告。接下來的4年，勞動部預計再協助14萬名婦女重返職場

勞動部 重返職場 雇主

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