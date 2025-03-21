快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

勞動部檢討婦女再就業獎勵 7月將提新內容

中央社／ 台北21日電

台灣許多女性因家庭照顧離開職場，勞動部推動婦女再就業獎勵，每人最高可領取台幣3萬元就業獎勵，勞動部今天說，預計7月底提出新計畫內容、檢討補助金額。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長劉玉儀會中表示，勞動部訂有「婦女再就業計畫」，包含自主訓練獎勵、婦女再就業獎勵及工時調整獎勵等，去年共協助3萬4408名婦女就業。

女性常因結婚、生育、料理家務等因素退出勞動市場，佳君及瑄蓉都因照顧小孩而退離職場，後來分別透過自主訓練計畫等重回職場。

瑄蓉今天分享，她在成為全職媽媽前曾經擔任作業員及小貨車司機，為了照顧小孩不得已中斷工作，離開職場3年後想分擔家庭經濟而有意重回職場，但因小朋友有異位性皮膚炎等，常常有臨時狀況必須因應，難以找到全時工作。

後來她前往就業服務台求職，就業服務員得知瑄蓉有職業小客車駕照後，剛好有幼兒園有娃娃車司機職缺，就服員整合運用再就業獎勵及工時調整獎勵措施媒合成功，如今瑄蓉已經成功重返職場超過半年。

幼兒園園長曾素端今天也分享雇主心得，她自己也育有一個小孩，所以能深刻理解職業婦女照顧家庭的難處，雖然大部分娃娃車司機都是男性，但她聘僱瑄蓉後發現，瑄蓉相當有耐心且會安撫車上小朋友情緒，認為女性擔任娃娃車司機也非常好，如今聘僱的6名娃娃司機中已有3名是女性。

曾素端也說，勞動部提供的工時調整獎勵措施也能降低雇主人事成本，並協助婦女有穩定工作時間並得以兼顧家庭，一舉兩得。

另外，佳君原本從事國際貿易業務，因照顧小孩而離職，想再就業卻發現難以勝任原本熟悉的工作，在就服員協助下規劃自主訓練，報名參加AutoCAD與SketchUp課程，提升轉職的專業技能，課程結束後已找到室內設計公司助理設計師工作，穩定就業8個月。

劉玉儀表示，企業提供就業機會僱用再就業婦女，有助於紓緩缺工時代人力不足的問題，也能促進婦女在工作上實現自我價值、獲得穩定職涯發展，其中若婦女申請自主訓練獎勵，在完成訓練並就業後最高可領取3萬元獎勵金。

若透過公立就業服務機構推介並穩定就業滿90日後，可領取再就業獎勵最高3萬元，而雇主向公立就業服務機構辦理求才登記提供工時調整職缺，並僱用推介婦女滿1個月，每個職缺每月也會核發工時調整津貼3000元，最長可請領12個月。

劉玉儀也提到，關於婦女再就業獎勵計劃目前仍採滾動檢討，其中自主訓練課程時數將規劃調整，而婦女再就業獎勵計劃也會檢討補助金額，盼能在7月底上路。

勞動部 工時 重返職場

延伸閱讀

他質疑護理師貪婪 內行人曝不合理工時與工項：累到胃潰瘍和吐血

國定假日調整 洪申翰：有正向討論的空間

「穿這麼露、胸肌摸一下」都性騷！勞動部曝5種職場NG玩笑話

預算遭砍 勞動部保全、清潔9承攬人力被迫走人

相關新聞

高雄展覽館聯合徵才活動逾800職缺 薪水挑戰6萬5

結合高雄智慧城市展，高雄市勞工局明天在高雄展覽館舉辦「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，邀請31家企業，提供逾800個工...

他質疑護理師貪婪 內行人曝不合理工時與工項：累到胃潰瘍和吐血

近年爆發護理人員出走潮，一名網友在Dcard以「護理師薪水高於多數人，為何還整天靠北不停？」為題發文表示，他觀察到護理師應屆畢業的薪水，已經達到台灣各行業薪資的中位數，甚至工作年資久了以後，護理師的總薪資可以超過全台灣8成的人，原PO認為護理師的薪資在上述優渥的情況下，還常常埋怨賺得不夠，似乎過於貪婪。貼文引起許多護理師透露工作的辛酸，其中有人累到胃潰瘍、吐血。

被裁掉是因你「低績效」！專家：恐懼管理下場都不好

美國科技業在馬斯克與馬克祖克柏領頭下，公開威脅要裁掉低績效員工，但長期研究企業營運的專家稱，這有辱人格…

你的公司做到幾項？友善職場十大關懷員工行為

育嬰假、健檢、反霸凌...經營人才是關鍵，企業留才、勞工轉職必看，這「行為」上榜讓人力專家也意想不到？

換運動服跳早操、午休打掃 公司奇葩規定讓她笑稱「回到學生時代」

你見過哪些奇怪的公司規定呢？一名女網友發文分享，稱她剛入職的公司不僅要求員工訂製運動服，每天早上跳健康操，午休結束後還有30分鐘的「打掃時間」，甚至每個人還有專屬的打掃範圍，跟平常嚴肅的上班氛圍截然不同，讓她笑稱：「好像回到學生時代」。

校園就博會周六清大登場 台積電等企業釋2萬職缺

新竹市今年第2場校園就業博覽會將於3月22日在清華大學登場，包括台積電、聯發科技、美光科技等170家企業，提供超過2萬個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。