勞動部檢討婦女再就業獎勵 7月將提新內容

台灣許多女性因家庭照顧離開職場，勞動部推動婦女再就業獎勵，每人最高可領取台幣3萬元就業獎勵，勞動部今天說，預計7月底提出新計畫內容、檢討補助金額。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長劉玉儀會中表示，勞動部訂有「婦女再就業計畫」，包含自主訓練獎勵、婦女再就業獎勵及工時調整獎勵等，去年共協助3萬4408名婦女就業。

女性常因結婚、生育、料理家務等因素退出勞動市場，佳君及瑄蓉都因照顧小孩而退離職場，後來分別透過自主訓練計畫等重回職場。

瑄蓉今天分享，她在成為全職媽媽前曾經擔任作業員及小貨車司機，為了照顧小孩不得已中斷工作，離開職場3年後想分擔家庭經濟而有意重回職場，但因小朋友有異位性皮膚炎等，常常有臨時狀況必須因應，難以找到全時工作。

後來她前往就業服務台求職，就業服務員得知瑄蓉有職業小客車駕照後，剛好有幼兒園有娃娃車司機職缺，就服員整合運用再就業獎勵及工時調整獎勵措施媒合成功，如今瑄蓉已經成功重返職場超過半年。

幼兒園園長曾素端今天也分享雇主心得，她自己也育有一個小孩，所以能深刻理解職業婦女照顧家庭的難處，雖然大部分娃娃車司機都是男性，但她聘僱瑄蓉後發現，瑄蓉相當有耐心且會安撫車上小朋友情緒，認為女性擔任娃娃車司機也非常好，如今聘僱的6名娃娃司機中已有3名是女性。

曾素端也說，勞動部提供的工時調整獎勵措施也能降低雇主人事成本，並協助婦女有穩定工作時間並得以兼顧家庭，一舉兩得。

另外，佳君原本從事國際貿易業務，因照顧小孩而離職，想再就業卻發現難以勝任原本熟悉的工作，在就服員協助下規劃自主訓練，報名參加AutoCAD與SketchUp課程，提升轉職的專業技能，課程結束後已找到室內設計公司助理設計師工作，穩定就業8個月。

劉玉儀表示，企業提供就業機會僱用再就業婦女，有助於紓緩缺工時代人力不足的問題，也能促進婦女在工作上實現自我價值、獲得穩定職涯發展，其中若婦女申請自主訓練獎勵，在完成訓練並就業後最高可領取3萬元獎勵金。

若透過公立就業服務機構推介並穩定就業滿90日後，可領取再就業獎勵最高3萬元，而雇主向公立就業服務機構辦理求才登記提供工時調整職缺，並僱用推介婦女滿1個月，每個職缺每月也會核發工時調整津貼3000元，最長可請領12個月。

劉玉儀也提到，關於婦女再就業獎勵計劃目前仍採滾動檢討，其中自主訓練課程時數將規劃調整，而婦女再就業獎勵計劃也會檢討補助金額，盼能在7月底上路。