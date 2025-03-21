高雄展覽館聯合徵才活動逾800職缺 薪水挑戰6萬5

近年爆發護理人員出走潮，一名網友在Dcard以「護理師薪水高於多數人，為何還整天靠北不停？」為題發文表示，他觀察到護理師應屆畢業的薪水，已經達到台灣各行業薪資的中位數，甚至工作年資久了以後，護理師的總薪資可以超過全台灣8成的人，原PO認為護理師的薪資在上述優渥的情況下，還常常埋怨賺得不夠，似乎過於貪婪。貼文引起許多護理師透露工作的辛酸，其中有人累到胃潰瘍、吐血。

2025-03-21 15:01