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高雄展覽館聯合徵才活動逾800職缺 薪水挑戰6萬5
結合高雄智慧城市展，高雄市勞工局明天在高雄展覽館舉辦「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，邀請31家企業，提供逾800個工作機會，數位技能、綠色永續等熱門產業開出軟硬體工程師、專案管理師、資訊人員職缺需求，全力協助產業對接數位與淨零轉型人才。
此次現場徵才廠商邀請鴻海精密工業、燁聯鋼鐵、廣運機械工程、新盛力科技、長華科技、易華電子等31家知名企業。其中，高雄前鎮科技園區綠能產業，新盛力科技徵求軟、硬體研發工程師及熱流工程師，薪水最高可達6萬5000元。
鴻海精密所開出資訊系統、人工智慧及數位健康工程師與專案管理師等職務，待遇4萬5000元起，其他包括台灣三元能源、廣運機械、華泰電子、華新能源電纜、長華科技、廣達科技及三芳化學等事業單位，亦提供軟體、CIM智慧、品管、資訊、醫材及材料研發等工程師職類，開出平均月薪4萬元以上，再享公司福利。
勞工局指出，配合產業轉型培育相關人才，提供青年朋友職訓與就業服務，並鼓勵中高齡退休者及婦女重返職場培養第二專長，現場亦提供相關諮詢輔導，協助盤點求職者優勢與職涯方向，符合相關就業促進方案者，除減免學費或申請補助，還可獲得就業獎勵。
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