他質疑護理師貪婪 內行人曝不合理工時與工項：累到胃潰瘍和吐血

近年爆發護理人員出走潮，一名網友在Dcard以「護理師薪水高於多數人，為何還整天靠北不停？」為題發文表示，他觀察到護理師應屆畢業的薪水，已經達到台灣各行業薪資的中位數，甚至工作年資久了以後，護理師的總薪資可以超過全台灣8成的人，原PO認為護理師的薪資在上述優渥的情況下，還常常埋怨賺得不夠，似乎過於貪婪。貼文引起許多護理師透露工作的辛酸，其中有人累到胃潰瘍、吐血。

有網友透露護理師繁重的工項，「那種無止盡的忙跟累，國定假日沒你的份，跟其他工作沒辦法比的，每天都是榨乾自己100%精力，還沒時間好好吃飯。每天在醫院累到胃潰瘍要去吐血，邊照顧病人，大部分人都撐不久撐不下去」、「看似高薪，其實CP值很低，輪班、自動加班；上課、唸書、回家作業」、「高薪？也只是夜班堆出來的夜班費，白班真正治療檢查最多最忙碌的班，一個月頂多4萬多，雖然小弟在加護病房1：2，但兩位重症病人病況極差時，就有做不完的事情，放管路、給藥、上重機（葉克膜、IABP、CRRT等等），還有每小時抽血檢驗，調整透析藥水泡法，或是呼吸器設定，或是藥物調整，一言難盡」。

有人指出護理師的工時不合理，「每個月放不到月休8天，放長假還要拜託同事上班，感冒發燒還要吊點滴去上班，上吐下瀉嘔吐袋放在身上也要去上」、「你有沒有想過那些錢是醫院不願意三班制，日夜輪班一個人當1.5個人用換來的血汗錢，換算時薪可能不比服務業、餐飲業」、「每天加班，永遠不知道今天是上班12小時還是15小時還是更多，值班到神情恍惚但同時卻背負著人命，動輒幾十萬的自費植入物，一不留神就可能被告」。

有網友則對原PO貼文稱的「貪婪」表達見解，「如果護理師貪婪，那一大堆人幹嘛傻傻的放棄薪水高的醫院，跑去低薪的診所啊？」、「如果隨時會被告、被罵、被砍、被剝削、被迫調動、被迫無薪加班，領著高於新鮮人一點點的薪水，你願意嗎？」、「賣肝還不一定賺得到百萬年薪，高於多數人有什麼用？」、「看你直接拿資深護理師的薪資來比較，跟你討論薪資議題可能也沒什麼意義」、「因為多的薪水都是不合理的工時跟工項堆出來的」。