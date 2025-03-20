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換運動服跳早操、午休打掃 公司奇葩規定讓她笑稱「回到學生時代」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友剛入職的公司要求員工訂製運動服，每天早上跳「健康操」。示意圖／ingimage
一名女網友剛入職的公司要求員工訂製運動服，每天早上跳「健康操」。示意圖／ingimage

你見過哪些奇怪的公司規定呢？一名女網友發文分享，稱她剛入職的公司不僅要求員工訂製運動服，每天早上跳健康操，午休結束後還有30分鐘的「打掃時間」，甚至每個人還有專屬的打掃範圍，跟平常嚴肅的上班氛圍截然不同，讓她笑稱：「好像回到學生時代」。

一名女網友在Dcard發文，表示她近日入職一間新公司，發覺公司有一些「奇葩」的規定，像是在入職當天就被帶去測量身體尺寸，每天早上全公司的人都要換上訂製的「團體運動服」一起跳健康操。更有趣的是，公司還劃分每名員工的打掃範圍，午休結束後的30分鐘都要打掃衛生，讓原PO感嘆「好像回到學生時代」，但也覺得很有趣，看到主管們很賣力跳舞的模樣，與平常嚴肅的上班氛圍完全不同。

原PO表示，目前她在公司一個月了，從一開始的「錯愕」，到現在已經漸漸習慣了，認為早上鍛鍊身體並沒有不好，和大家一起跳健康操能很快融入群體，辦公室氛圍也很融洽。原PO最後也好奇詢問網友，還有遇到過哪些奇怪的公司規定呢？

此文一出，不少網友分享其他怪異的公司規定，「我聽我朋友說過他們公司要求要穿白色球鞋+白色襪子，只因為老闆喜歡白色」、「上廁所要拿號碼牌的」、「我們老闆規定上班前要跟老闆說早安，下班要說晚安，沒說太多次還會被老闆在群組標註提醒」、「我之前待的某間信用合作社還要每個月排一天假日集合跑步呢，甚至比上班時間還早」。

也有網友認為跳健康操其實很不錯，「做操有益身心健康，ok的，打掃一段時間後習慣就好」、「好好欸，代表滿在乎健康的吧，而且這樣感覺大家互動會比較好」、「不佔用休息時間的話我覺得超好耶」。

Dcard 職場

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