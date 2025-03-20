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校園就博會周六清大登場 台積電等企業釋2萬職缺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市勞青處表示，除了實體博覽會，此次清大校園徵才透過61場的企業說明會、職涯主題展等內容，提供求職者與高科技大廠、知名企業等廠商相互交流機會。圖／新竹市政府提供
新竹市勞青處表示，除了實體博覽會，此次清大校園徵才透過61場的企業說明會、職涯主題展等內容，提供求職者與高科技大廠、知名企業等廠商相互交流機會。圖／新竹市政府提供

新竹市今年第2場校園就業博覽會將於3月22日在清華大學登場，包括台積電、聯發科技、美光科技等170家企業，提供超過2萬個職缺，歡迎青年朋友準備好履歷與最佳狀態，邁向理想職涯。

新竹市代理市長邱臣遠指出，今年清大校園徵才博覽會，包含台積電、聯發科技、美光科技、Garmin、聯華電子、艾司摩爾等170家企業提供近2萬個工作機會，且隨著AI應用型態越來越廣，與AI相關的多元跨域職務興起，有興趣的青年朋友與求職者千萬不要錯過。

清華大學表示，這次校園徵才主題為「清松補給站」，象徵大學生在求職馬拉松中的努力與毅力。徵才博覽會及產、官、學的支持如同補給站，為學生提供充足的就業資源與機會，使畢業生輕鬆獲取工作資訊和人脈關係，為未來職涯規畫找到方向，此外，活動現場設置2台「清松拍貼站」韓式拍貼機，為大家留下最美的青春回憶。

新竹市勞青處表示，除了實體博覽會，此次清大校園徵才透過61場的企業說明會、職涯主題展等內容，提供求職者與高科技大廠、知名企業等廠商相互交流機會。徵才活動特別為國際學生規畫多項服務，展區地圖也標示提供英語問答服務的企業、活動手冊也詳列各企業對國籍的職缺需求，如頎邦科技歡迎馬來西亞籍求職者應徵，提供跨國界的職涯資源。

青發中心表示，新竹市校園就博會清大場於3月22日上午10點登場，接下來三場包含3月26日在元培醫事科技大學、4月22日在玄奘大學，以及最終場4月29日在中華大學，相關職缺資訊可至各校網站查詢。

新竹市今年第2場校園就業博覽會將於3月22日在清華大學登場，包括台積電、聯發科技、美光科技等170家企業，提供超過2萬個職缺。圖／新竹市政府提供
新竹市今年第2場校園就業博覽會將於3月22日在清華大學登場，包括台積電、聯發科技、美光科技等170家企業，提供超過2萬個職缺。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，今年清大校園徵才博覽會，包含台積電、聯發科技、美光科技、Garmin、聯華電子、艾司摩爾等170家企業提供近2萬個工作機會。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，今年清大校園徵才博覽會，包含台積電、聯發科技、美光科技、Garmin、聯華電子、艾司摩爾等170家企業提供近2萬個工作機會。圖／新竹市政府提供

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