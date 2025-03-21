你的公司做到幾項？友善職場十大關懷員工行為

員工幸福感UP！

近半年，從公部門到私人企業皆傳出員工因職場霸凌不堪壓力而輕生的悲劇，甚至發生科技公司董座殺死準備離職技術長的不幸事件．大家必須重視，職場不只要拚業績，更該重視員工的心理健康。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，近幾年員工流動率高、市場缺工，而企業關懷員工對留才有顯著效果，員工對企業會比較有歸屬感跟忠誠度，降低離職率，並且有助於提升士氣、加強工作效率，企業也可以打造幸福企業的品牌形象。104人資學院《2024-2025薪資福利調查報告》顯示，企業提供「個人協助福利」項目，63%的企業提供員工申訴管道最多、36%提供健康醫療諮詢協助、16%提供心理諮商協助與個人緊急事件處理協助。值得留意的是，少數企業已開始提供保險理財稅務諮詢協助、法律諮詢協助，用特色福利滿足現有員工並吸引求職者目光。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理近半年十大關懷員工行為，趕快檢視你的公司有哪些？

No.10 提供情緒管理課程

示意圖／ChatGPT

現代職場就像一場高難度的登山挑戰，沿途滿是壓力和考驗。良好的情緒管理，就像隨身攜帶的氧氣瓶和登山杖，能幫助員工減輕壓力負擔、預防職場倦怠，減少半途氣喘吁吁想打退堂鼓的機會。透過情緒管理課程，大家學會如何調整呼吸、穩定步伐，讓心理更有韌性，攀登職涯高峰也更有餘裕。企業提供這樣的支持，猶如隊長貼心準備補給，不只讓隊員走得遠、爬得高，也讓整支隊伍凝聚力十足，成就更健康、更有活力的工作環境！

比如Google提供「壓力管理課程」，並成立名為「gPause」的團體，希望讓忙碌的員工能適時停下腳步，透過正念冥想來紓解壓力；這些課程不僅針對基層員工，連管理層也有參與，幫助他們減少因權力或壓力帶來的情緒失控與決策偏差。

No.9 調查員工滿意度

員工回饋就像企業的導航系統，指引改善方向，優化工作環境與福利。當公司願意傾聽、迅速調整，不僅讓員工更有歸屬感，也讓信任與合作升級。良好的回饋機制讓溝通更順暢，問題不再堆積，員工更投入，企業更強大。當雙向交流成為文化，成長就不再只是口號，而是企業與員工共同前進的動力。

哈佛商學院教授Amy C. Edmondson提出「心理安全感」（Psychological Safety）的概念，「別讓沉默扼殺了你和團隊的未來」，她指出，組織成員相信自己不會因發表了某個想法、疑問、關切，乃至犯錯，而受到懲罰、侮辱或報復。企業建立真正開放的回饋文化，進一步提升員工的參與度與創新力。

No.8 建立申訴檢舉管道

職場有如高壓鍋，壓力不斷累積，裡面的人卻無處發洩，最終只能爆炸！這就是沒有申訴檢舉管道的結果。但如果有個安全閥，員工遇到不公平待遇、霸凌或職場壓力時，能有一個安全、透明、保密的管道說出來，問題才能被聽見、被解決，而不是越積越深。但，不少人擔心申訴會遇到「秋後算帳」，公司應建立匿名申訴管道、完善申訴流程與紀錄、高層表態支持申訴權益以及申訴後進行持續追蹤，並強化反報復政策，明訂「禁止報復」規範，明確說明違反者的懲處辦法，並嚴格執行。讓申訴檢舉不再是「最後的選擇」，而是員工安心工作的後盾。

本次調查期間，聲量高點在2024年11月，勞動部爆發霸凌致死事件，勞動部長洪申翰到勞發署和北分署關懷同仁，為大家加油打氣，並提供個人專屬email、電話，供勞發署內同仁申訴，強調「一定要把基層同仁照顧好，讓大家回到正常生活、能安心、有尊嚴地好好工作」，引起網友討論，「期待部長終結職場霸凌」、「希望能真正改變官僚文化」。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎職場反霸凌專線：1955

No.7 舉辦Team Building

團建活動Team Building雖然表面上是增進團隊合作、提升效率，但本質上也是在關心員工的人際互動和心理健康。透過團建，員工可以在輕鬆的氛圍中互動交流，減少職場壓力，避免孤立感，讓大家更有歸屬感和安全感。這也是公司向員工釋出「你不只是打工仔，你是我們的夥伴」的訊號。良好的團隊互動能提升員工幸福感、降低離職率，進而打造一個有溫度、值得留下來的職場環境。

然而並不是所有人都喜歡參與Team Building，有網友發文分享印象最深刻的Team Building，當時老闆提議去滑雪，地點是歐洲高級的滑雪勝地，「比起跟老闆困在雪山裡一週，我更想待在家裡睡覺」，引起不少人留言回覆，「聽說有些人累到回飯店，只會把被子挖個洞鑽進去睡覺」、「都只是上班而已」。

No.6 鼓勵養成運動習慣

示意圖／Pexels

運動不只讓員工體力升級、專注力加強，工作起來也更有勁，跟著提高效率和士氣。若企業加碼提供運動資源，或舉辦運動活動，不但能活絡氣氛，還有機會讓同事們一起揮汗變朋友。這種關懷有助留住人才，展現企業重視員工福祉與永續發展的承諾。為鼓勵企業推廣員工參與運動，教育部體育署自2016年起推動運動企業認證機制，迄今已辦理9屆，獲證企業達到842家次，受益員工將近120萬人。

不少公司致力於促進員工個人健康的生活型態和行為，例如大數據(股)公司定期開放同仁報名每週健身房團課及舉辦Team Building運動會，帶動健康風氣；台積電提供18個廠區健身房、2座大型運動館、16面球場及1座游泳池等設施，並支持47個運動社團，鼓勵員工參與多元運動賽事，提升身心健康。

No.5 定期健康檢查

《網路溫度計DailyView》

想像一下，小明每天努力工作，表現亮眼，但總覺得疲憊不堪；直到公司安排的健康檢查，他才發現自己的血壓悄悄超標，趕緊調整作息，避免了更嚴重的健康問題。這不僅是一次體檢，更是一場及時的提醒，讓他能繼續在職場上發光發熱。定期健康檢查，就像企業送給員工的一張「健康保險」，讓大家能及早發現潛在風險，守護自己的未來。當公司重視員工的健康，員工也更有歸屬感與安全感，專注力提升，病假率下降，工作效率自然更上一層樓。因為唯有健康的員工，才能打造出強健的企業，一起走得更遠、更穩！

勞保局也有提供預防職業病健康檢查，從事高溫、噪音、粉塵、游離輻射、甲醛等32類有害作業的被保險人，只要職災保險加保年資連續滿1年，勞保局每年提供一次預防職業病健康檢查或健康追蹤檢查。

No.4 提供法律諮詢

現代職場像闖關打怪，壓力滿點，員工不只要拚業績，生活中還可能遇到勞資糾紛、家庭問題、財務煩惱等「隱藏副本」。這時如果公司幫忙開啟「法律支援包」，請專業律師出馬解惑，為員工解決煩惱，亦能大幅減壓，讓員工感受公司的超暖心，更心甘情願投入工作。曾仲葳表示，法律諮詢這項進榜令人眼睛一亮，一生之中會遇到很多法律問題，像是結婚、離婚、職場霸凌等等，企業把法律諮詢納在關懷員工裡面，對員工整體人生都蠻有幫助的。

去年遭性侵輕生的麥當勞女員工，除了報警，也有向麥當勞申訴，但公司卻只有開除加害者，並沒有主動向上通報。對此，勞動部表示，職場只要發生性騷甚至性侵事件，除了行為人懲處外，也應給被害人心理諮商、醫療或法律諮詢等協助，若雇主並未給予這些措施，最重可處新台幣100萬元罰鍰。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎職場反霸凌專線：1955

No.3 提供生產育兒相關協助

示意圖／Freepik

當員工迎來新生命的喜悅，企業的支持不該缺席；當父母能夠安心照顧孩子，才能無後顧之憂地投入工作。提供育嬰假、哺乳室、彈性工時與托育補助等措施，不只是福利，而是對員工最溫暖的承諾。當企業願意支持員工的家庭，也是在投資未來，讓幸福感轉化為工作動力，讓每位努力的身影都被看見與珍惜。

然而，並不是所有職場都有提供產婦關懷，聲量高點出現在2024月12月，行政院人事行政總處爆出有名女主管長期持續辱罵下屬，例如有人請流產假，居然說「早上墮胎處理一下，下午就可來上班了」，甚至歧視女同事懷孕；網友表示，「講這種話也太過分了吧」、「權力使人腐化」。

No.2 提供心理輔導、諮商

現代職場壓力大，若能及時提供專業輔導，協助員工紓解壓力、處理情緒問題，不僅有助於預防職場倦怠與心理疾病，也能提升員工的專注力與生產力。這種支持不僅展現企業重視員工福祉，更能營造友善與健康的工作環境，強化員工對企業的認同感與忠誠度。

台中新光三越爆炸案釀5死、38傷，企業2月15日發聲明，提供每位罹難者家屬1100萬元補償金，並啟動首波員工心理支持計畫；網友表示，「希望能減少罹難者家屬心中的痛」、「新光三越這次真的蠻有誠意的」。

【網路溫度計DailyView提醒您】

再給自己一次機會，珍惜生命，勇敢求助並非弱者。

◎生命線協談專線：1995

◎張老師專線：1980

◎衛福部安心專線：1925（依舊愛我）24小時免付費

No.1 推動DEI多元共融文化

示意圖／Pexels

一間偌大的會議室裡，所有人都能自在發言，不必擔心自己的意見被忽略；新人不害怕與前輩交流，獲得鼓勵，也讓資深者的經驗被珍視。當我們擁抱不同的性別、年齡、種族、宗教與性傾向，真正理解並尊重彼此的差異，這就是DEI（多元、平等、共融）文化帶來的改變。

在職場這片大地，每位員工都是獨特的種子，帶著不同的經歷與價值觀；唯有包容的土壤與溫暖的陽光，才能讓夥伴們生根發芽、綻放光彩。當歸屬感與幸福感提升，創新與成長自然隨之而來；真正成功的企業，不是擁有最強的個體，而是打造一個讓所有人都能發光發熱的團隊。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年9月12日至2025年3月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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