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你的公司做到幾項？友善職場十大關懷員工行為

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示意圖／ChatGPT
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員工幸福感UP！

近半年，從公部門到私人企業皆傳出員工因職場霸凌不堪壓力而輕生的悲劇，甚至發生科技公司董座殺死準備離職技術長的不幸事件．大家必須重視，職場不只要拚業績，更該重視員工的心理健康。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，近幾年員工流動率高、市場缺工，而企業關懷員工對留才有顯著效果，員工對企業會比較有歸屬感跟忠誠度，降低離職率，並且有助於提升士氣、加強工作效率，企業也可以打造幸福企業的品牌形象。104人資學院《2024-2025薪資福利調查報告》顯示，企業提供「個人協助福利」項目，63%的企業提供員工申訴管道最多、36%提供健康醫療諮詢協助、16%提供心理諮商協助與個人緊急事件處理協助。值得留意的是，少數企業已開始提供保險理財稅務諮詢協助、法律諮詢協助，用特色福利滿足現有員工並吸引求職者目光。網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理近半年十大關懷員工行為，趕快檢視你的公司有哪些？

No.10 提供情緒管理課程

示意圖／ChatGPT

現代職場就像一場高難度的登山挑戰，沿途滿是壓力和考驗。良好的情緒管理，就像隨身攜帶的氧氣瓶和登山杖，能幫助員工減輕壓力負擔、預防職場倦怠，減少半途氣喘吁吁想打退堂鼓的機會。透過情緒管理課程，大家學會如何調整呼吸、穩定步伐，讓心理更有韌性，攀登職涯高峰也更有餘裕。企業提供這樣的支持，猶如隊長貼心準備補給，不只讓隊員走得遠、爬得高，也讓整支隊伍凝聚力十足，成就更健康、更有活力的工作環境！

比如Google提供「壓力管理課程」，並成立名為「gPause」的團體，希望讓忙碌的員工能適時停下腳步，透過正念冥想來紓解壓力；這些課程不僅針對基層員工，連管理層也有參與，幫助他們減少因權力或壓力帶來的情緒失控與決策偏差。

No.9 調查員工滿意度

員工回饋就像企業的導航系統，指引改善方向，優化工作環境與福利。當公司願意傾聽、迅速調整，不僅讓員工更有歸屬感，也讓信任與合作升級。良好的回饋機制讓溝通更順暢，問題不再堆積，員工更投入，企業更強大。當雙向交流成為文化，成長就不再只是口號，而是企業與員工共同前進的動力。

哈佛商學院教授Amy C. Edmondson提出「心理安全感」（Psychological Safety）的概念，「別讓沉默扼殺了你和團隊的未來」，她指出，組織成員相信自己不會因發表了某個想法、疑問、關切，乃至犯錯，而受到懲罰、侮辱或報復。企業建立真正開放的回饋文化，進一步提升員工的參與度與創新力。

No.8 建立申訴檢舉管道

職場有如高壓鍋，壓力不斷累積，裡面的人卻無處發洩，最終只能爆炸！這就是沒有申訴檢舉管道的結果。但如果有個安全閥，員工遇到不公平待遇、霸凌或職場壓力時，能有一個安全、透明、保密的管道說出來，問題才能被聽見、被解決，而不是越積越深。但，不少人擔心申訴會遇到「秋後算帳」，公司應建立匿名申訴管道、完善申訴流程與紀錄高層表態支持申訴權益以及申訴後進行持續追蹤，並強化反報復政策，明訂「禁止報復」規範，明確說明違反者的懲處辦法，並嚴格執行。讓申訴檢舉不再是「最後的選擇」，而是員工安心工作的後盾。

本次調查期間，聲量高點在2024年11月，勞動部爆發霸凌致死事件，勞動部長洪申翰到勞發署和北分署關懷同仁，為大家加油打氣，並提供個人專屬email、電話，供勞發署內同仁申訴，強調「一定要把基層同仁照顧好，讓大家回到正常生活、能安心、有尊嚴地好好工作」，引起網友討論，「期待部長終結職場霸凌」、「希望能真正改變官僚文化」。

【網路溫度計DailyView提醒您】
◎職場反霸凌專線：1955

No.7 舉辦Team Building

團建活動Team Building雖然表面上是增進團隊合作、提升效率，但本質上也是在關心員工的人際互動和心理健康。透過團建，員工可以在輕鬆的氛圍中互動交流，減少職場壓力，避免孤立感，讓大家更有歸屬感和安全感。這也是公司向員工釋出「你不只是打工仔，你是我們的夥伴」的訊號。良好的團隊互動能提升員工幸福感、降低離職率，進而打造一個有溫度、值得留下來的職場環境。

然而並不是所有人都喜歡參與Team Building，有網友發文分享印象最深刻的Team Building，當時老闆提議去滑雪，地點是歐洲高級的滑雪勝地，「比起跟老闆困在雪山裡一週，我更想待在家裡睡覺」，引起不少人留言回覆，「聽說有些人累到回飯店，只會把被子挖個洞鑽進去睡覺」、「都只是上班而已」。

No.6 鼓勵養成運動習慣

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運動不只讓員工體力升級、專注力加強，工作起來也更有勁，跟著提高效率和士氣。若企業加碼提供運動資源，或舉辦運動活動，不但能活絡氣氛，還有機會讓同事們一起揮汗變朋友。這種關懷有助留住人才，展現企業重視員工福祉與永續發展的承諾。為鼓勵企業推廣員工參與運動，教育部體育署自2016年起推動運動企業認證機制，迄今已辦理9屆，獲證企業達到842家次，受益員工將近120萬人。

不少公司致力於促進員工個人健康的生活型態和行為，例如大數據(股)公司定期開放同仁報名每週健身房團課及舉辦Team Building運動會，帶動健康風氣；台積電提供18個廠區健身房、2座大型運動館、16面球場及1座游泳池等設施，並支持47個運動社團，鼓勵員工參與多元運動賽事，提升身心健康。

No.5 定期健康檢查

《網路溫度計DailyView》

想像一下，小明每天努力工作，表現亮眼，但總覺得疲憊不堪；直到公司安排的健康檢查，他才發現自己的血壓悄悄超標，趕緊調整作息，避免了更嚴重的健康問題。這不僅是一次體檢，更是一場及時的提醒，讓他能繼續在職場上發光發熱。定期健康檢查，就像企業送給員工的一張「健康保險」，讓大家能及早發現潛在風險，守護自己的未來。當公司重視員工的健康，員工也更有歸屬感與安全感，專注力提升，病假率下降，工作效率自然更上一層樓。因為唯有健康的員工，才能打造出強健的企業，一起走得更遠、更穩！

勞保局也有提供預防職業病健康檢查，從事高溫、噪音、粉塵、游離輻射、甲醛等32類有害作業的被保險人，只要職災保險加保年資連續滿1年，勞保局每年提供一次預防職業病健康檢查或健康追蹤檢查。

No.4 提供法律諮詢

現代職場像闖關打怪，壓力滿點，員工不只要拚業績，生活中還可能遇到勞資糾紛、家庭問題、財務煩惱等「隱藏副本」。這時如果公司幫忙開啟「法律支援包」，請專業律師出馬解惑，為員工解決煩惱，亦能大幅減壓，讓員工感受公司的超暖心，更心甘情願投入工作。曾仲葳表示，法律諮詢這項進榜令人眼睛一亮，一生之中會遇到很多法律問題，像是結婚、離婚、職場霸凌等等，企業把法律諮詢納在關懷員工裡面，對員工整體人生都蠻有幫助的。

去年遭性侵輕生的麥當勞女員工，除了報警，也有向麥當勞申訴，但公司卻只有開除加害者，並沒有主動向上通報。對此，勞動部表示，職場只要發生性騷甚至性侵事件，除了行為人懲處外，也應給被害人心理諮商、醫療或法律諮詢等協助，若雇主並未給予這些措施，最重可處新台幣100萬元罰鍰。

【網路溫度計DailyView提醒您】
◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110
◎職場反霸凌專線：1955

No.3 提供生產育兒相關協助

示意圖／Freepik

當員工迎來新生命的喜悅，企業的支持不該缺席；當父母能夠安心照顧孩子，才能無後顧之憂地投入工作。提供育嬰假、哺乳室、彈性工時與托育補助等措施，不只是福利，而是對員工最溫暖的承諾。當企業願意支持員工的家庭，也是在投資未來，讓幸福感轉化為工作動力，讓每位努力的身影都被看見與珍惜。

然而，並不是所有職場都有提供產婦關懷，聲量高點出現在2024月12月，行政院人事行政總處爆出有名女主管長期持續辱罵下屬，例如有人請流產假，居然說「早上墮胎處理一下，下午就可來上班了」，甚至歧視女同事懷孕；網友表示，「講這種話也太過分了吧」、「權力使人腐化」。

No.2 提供心理輔導、諮商

現代職場壓力大，若能及時提供專業輔導，協助員工紓解壓力、處理情緒問題，不僅有助於預防職場倦怠與心理疾病，也能提升員工的專注力與生產力。這種支持不僅展現企業重視員工福祉，更能營造友善與健康的工作環境，強化員工對企業的認同感與忠誠度。

台中新光三越爆炸案釀5死、38傷，企業2月15日發聲明，提供每位罹難者家屬1100萬元補償金，並啟動首波員工心理支持計畫；網友表示，「希望能減少罹難者家屬心中的痛」、「新光三越這次真的蠻有誠意的」。

【網路溫度計DailyView提醒您】
再給自己一次機會，珍惜生命，勇敢求助並非弱者。
◎生命線協談專線：1995
◎張老師專線：1980
◎衛福部安心專線：1925（依舊愛我）24小時免付費

No.1 推動DEI多元共融文化

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一間偌大的會議室裡，所有人都能自在發言，不必擔心自己的意見被忽略；新人不害怕與前輩交流，獲得鼓勵，也讓資深者的經驗被珍視。當我們擁抱不同的性別、年齡、種族、宗教與性傾向，真正理解並尊重彼此的差異，這就是DEI（多元、平等、共融）文化帶來的改變。

在職場這片大地，每位員工都是獨特的種子，帶著不同的經歷與價值觀；唯有包容的土壤與溫暖的陽光，才能讓夥伴們生根發芽、綻放光彩。當歸屬感與幸福感提升，創新與成長自然隨之而來；真正成功的企業，不是擁有最強的個體，而是打造一個讓所有人都能發光發熱的團隊。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年9月12日至2025年3月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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網路溫度計 職場霸凌

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