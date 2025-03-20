「穿這麼露、胸肌摸一下」都性騷！勞動部曝5種職場NG玩笑話

職場性騷擾近年日益受到重視，勞動部昨(19)日透過Threads提醒上班族及雇主，乍聽之下像是開玩笑地評論他人體貌特徵，或自以為幽默開黃腔，更甚者藉故肢體碰觸，都可能構成性騷擾。雇主若在知悉後未立即有效糾正，並採取補救措施，將會依法裁罰2萬至100萬元，此外還會公布事業單位及負責人姓名等資訊。

勞動部以5句可能會發生在職場上的性騷擾話語提醒民眾，像是「今天穿這麼漂亮，晚上要不要跟我約會啊～」、「胸肌練這麼大，摸一下不會怎樣啦！」、「你的脖子很漂亮，自拍一張給我留念啊！」、「你們都是我的妹子和小鮮肉，要乖乖聽話喔！」，及「衣服穿這麼露，這樣我很難專心～」等話語，這些聽起來像是開玩笑，其實可能已踩到性騷擾紅線。

勞動部正色提醒民眾，自以為幽默的黃腔，包括以開玩笑口吻評論他人體貌特徵，甚至藉故肢體碰觸，都可能構成性騷擾。

勞動部同時提醒雇主，在去(2024)年3月已設有「職場性騷擾案件通報系統」，雇主在知悉性騷擾事件時，應迅速採取糾正及補救措施，同時也必須儘速通知地方主管機關，並使用勞動部「職場性騷擾案件通報系統」通報；在調查結案後，也務必通知相關當事人處理的結果，必要時還需轉介被害人到心理諮商或法律扶助等提供各類資源的單位。

在罰則上，勞動部也提醒，若雇主未採取「立即有效的糾正及補救措施」，地方主管機關將可依法裁罰2萬至100萬元，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊。

網友贊同勞動部的宣導，也盼落實避免更多職場性騷擾的發生。但也有網友表示：「根本沒用！檢舉後卻說因為霸凌沒有立法、性騷只是開玩笑，然後就結案了！受害者後來還被更刁難」也有人說：「我就是申訴後被主管冷凍的受害者。」還有網友詢問勞動部「怎麼查詢雇主是否有通報」，對於落實該法的實行細則表示疑慮。