台積電嘉義封裝廠技術員招募又來了！ 周末徵才31家廠商逾千職缺

台積電嘉科園區建2座CoWoS先進封裝廠，首座第3季完工，台積電上月委託朴子市就業服務中心辦2場技術員招募面談會，近200名額滿；就業中心周六在太保市棒棒積木飯店，舉辦「智慧薪城幸福嘉乘」大型現場徵才，除台積電，還有許多科技、製造業、服務業，31家廠共釋出逾千個職缺。

台積電招募作業員，學歷只需高中職，開出年薪70萬以上，吸引許多外地年青人返鄉應徵。周末再招募，因應擴廠需求人力。隨著人工智慧AI技術發展，帶動各領域對AI人才需求，朴子就業中心

以AI人工智慧為主題，周末上午9時30分在太保市「棒棒積木飯店賀采宴會廳」舉辦「智慧薪城幸福嘉乘」大型現場徵才活動，共31家廠商，逾千個職缺，是今年嘉縣首場大型徵才活動。

朴子就業中心主任張春美說，會場設「AI智能」、「永續科技」、「享樂旅行」、「數位零售」、「傳產智造」及「生活守護」6大類型產業，邀台積電、台灣矽科宏晟、和德昌、群創能源等31家知名廠商參加，提供優質職缺，薪資4萬元職缺計有60個，薪資最高為天珩機械工地主任及群創能源業務專員，上看5萬元，現場有368個學經歷不拘職缺，台積電釋出平均年薪70萬以上的技術員職缺。

歡迎初次踏入職場青年，回歸就業市場婦女、中高齡等求職朋友們，把握難得的機會；21日前完成填寫線上履歷表前50名，以及活動當日前30名搶頭香進場的民眾，就能獲得「有賞禮」及「早鳥禮」。

朴子就業服務中心提醒求職朋友們，就業中心規畫「半導體產業就業趨勢講座」及6家公司「企業說明會」，幫助求職者了解產業動向，做好職涯規畫，會場除徵才攤位，安排專人1對1牌卡職涯諮詢、就業津貼GOT IT專區、職人體驗手作DIY、嘉己人多元展售市集、職訓成果展示等服務，活動資訊可至官網查看或洽詢朴子就業中心05-3621632。