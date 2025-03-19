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辦公室「1格局」成主流卻惹人厭？一票上班族怒：超沒隱私

聯合新聞網／ 綜合報導
開放式辦公室，讓不少人抱怨很沒隱私。示意圖/ingimage
開放式辦公室，讓不少人抱怨很沒隱私。示意圖/ingimage

近日一名網友在求職面試時發現，不少辦公室都已取消過去的隔間辦公室，開放式空間成為主流，讓他感嘆很沒隱私、無法專心上班，因此好奇「非開放式的辦公室是不是已經滅絕？」。

該名網友在PTT上發文，他近期經歷一輪面試後，發現都沒遇到有隔間辦公室的格局，連會議室都用透明玻璃，「連挖鼻屎都會被看到，有些同事和客戶講電話超大聲，根本就無法專心」，讓他相當厭惡。

原PO透露，現在的辦公室多半很開放，不但隔板超低，座位也都擠在一起，還美化稱作「開放式空間」方便討論公事，他好奇提問「非開放式的辦公室是不是已經滅絕？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「開放式有人感冒，幾乎全部都中」、「開放式確實就是垃圾，其實就是錢的考量而已，可以看出來財力或高層想法」、「沒隱私的爛制度，說什麼增進效率吧啦吧啦，那是方便主管監視你用的」；不過也有人認為，「不喜歡的話，歡迎跳槽去有隔間的公司，要不然就跳出來創業，辦公室格局要怎樣，都可以自己決定」、「打工仔還想要當家裡爽嗎？WFH（在家工作）最隱私了」。

求職 辦公室 面試

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