出國要看同事臉色…7年公務員嘆工作「像坐牢」 過來人提解方

公務人員真的會忙到無法出國旅遊嗎？一名七年資歷的女公務員發文，稱她很難出國遊玩也很難請長假，每次出國都要拜託同事，好像在「坐牢」，感嘆真的很想休息，「很羨慕沒有工作的人」。

一名女網友在Dcard發文，表示她從事公務員七年了，發現真的很難出國旅遊，甚至連請長假都很難。她透露，最長的假期是「新年連假」，如果要出國，得跟同事拜託半天，還會惹同事們不高興。

原PO表示真的很想休息，她才33歲就已經忙成這樣很難如願了，無法想像這樣的日子要怎麼繼續過下去，離退休還有30幾年，很像在「坐牢」，同時也很羨慕沒有工作的人。

此文一出，不少過來人提議「換機關」，並透露有些機關很好請假，「我們這都輪流出國」、「真的要勇敢換機關，我待的兩個中央二級都很好請假，也不用拜託同事」、「我們科室每個月總有幾個同仁在國外，我自己也是每年平均出國三次，每次平均七天」、「看單位，我們這邊也是會輪流出國，互相幫忙這樣，我今年已經出國兩次了，需要工作的日子還很長，不能出國真的會覺得很苦」。

但也有網友也感同深受，抱怨事情很多，「我在桃園某水利單位，每天累到不行，電話一直來，事情堆積如山，每天至少加班30分鐘到1小時（雖然聽起來沒有其他更恐怖的單位可怕，我平常正常上班8小時的動作已經很快了，還是得加班」、「我們單位請假完回來後會多分一些工作給你，你就要加班加更晚，所以基本上沒人敢請太多天」。