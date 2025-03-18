開放僑外生任客運駕駛 薪資門檻5萬元 4月底可望上路
僑外生救缺工？繼開放僑外生以中階技術人力從事旅宿業房務，勞動部預計3月底預告再開放醫院照護輔佐、物流倉儲理貨、貨車駕駛及助理、公路及市區汽車客運駕駛、安全管理等6大類，其中客運駕駛薪資門檻須達5萬元，護佐3.4萬元。勞動部官員說，預告後進入法制作業，4月底前可望上路。
我國副學士以上學位之僑外生，若符合各開放業別設定的薪資條件及技術資格，即可由雇主申請為為中階技術人力。目前開放僑外生以中階技術人才從事的行業，包括製造業、屠宰業、營造業、農業及長照，以及去年八月底新增開放的旅宿房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作。
由於不只旅宿業喊缺工，衛福部、交通部、經濟部去年分別向勞動部申請加開僑外生從事醫院護佐、貨車駕駛、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員、隨車助理、倉儲理貨6項行業。
經跨部會討論門檻，這6款中階技術工作月薪門檻依序為護佐3.4萬元、貨車駕駛4.3萬元、隨車助理4.3萬元、公路及市區客運駕駛5萬元、公路及市區客運安全管理人員5萬元、倉儲理貨3.9萬元。
據相關部會預估，護佐人力需求約2萬5000人到3萬5000人，客運駕駛推估可補充613人，貨車駕駛與隨車助理估計可補充2300人，客運安全管理人員30人。
勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，預計3月底預告修正藍領審查標準，後續再進行法制作業，可望在4月底前上路。
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