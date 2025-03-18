職場實況！護理人員均薪只有這麼多 盼合理薪資62,287元

近期全台急診室壅塞，病患一床難求，究竟護理人才缺工現況有多嚴重？根據1111人力銀行18日發布的最新調查顯示，有高達95.4%受訪護理人員認為目前醫護缺工現況嚴峻，其中有78.4%表示非常同意。

而造成目前急診壅塞幾項主要原因包括：護理人力不足導致等候時間延長84.5%、病床不足影響周轉率45.9%、輕症患者使用急診42.6%、長者與慢性病患者增多37.3%以及季節流感及流行性疾病盛行37.3%。

急診室護理人員面對送進來的病人，必須立刻依照病情輕重與急迫性進行檢傷，每天都是和時間賽跑，高張力工作下，身心壓力難以言喻。

根據調查指出，護理人員在急診室要面臨壓力包括：病患與家屬的情緒壓力76.8%、高強度與高工時的壓力76.4%、數量龐大病患的超載壓力73.5%、病情快速變化緊急處理的壓力64.6%以及病患暴力行為的壓力59.7%。

護理人員長時間精神緊繃之外，調查甚至發現有高達91.1%曾經遭受病患及家屬不理性的對待，謾罵咆哮84.8%、口頭恐嚇威脅53.5%、未經同意擅自手機錄影29.9%、徘徊診間不肯離開17.8%以及糾眾叫囂16.5%。因此有高達96%在職涯中曾經萌生離職念頭。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，急診室護理人員長時間曝露在高風險的環境中，面對生死攸關的病人，必須即時應付各種突發狀況，在人力不足的狀況下，超時工作亦為常見，同時還要處理家屬的悲傷憤怒情緒，工作熱忱不斷被消耗，撐不下去就只能選擇出走一途。

在一床難求的「擠診」下，根據調查結果顯示，要改善急診壅塞情況，受訪護理師認為：提高薪資與福利吸引更多醫護人才投入86.1%、一視同仁發放三班津貼76%、落實醫療分級及雙向轉診56%、宣導改變民眾就醫習慣47.5%以及提高住院病床周轉率加強長照機構與社區照護38.6%，多管齊下才能有效解決目前急診塞車狀況。

曾仲葳指出，透過調查結果發現，有助於解決大環境護理人才荒的作法包括：提高薪資待遇91.4%、護病比入法77.6%、提高護理人員地位72.3%、更彈性的排班制度56.9%以及增設行政人員減少護理師文書工作56.9%。

衛福部護理及健康照護司公布2024年，全台400多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下、非主管全職護理師，平均月薪約5.3萬元，有的醫院超過6萬元。護理團體直言，部分醫院把各項津貼都加進去，數字無法反映勞動現況。

根據1111人力銀行調查結果顯示，護理人員平均薪資為46,894元，進一步問及以您目前的從業資歷認為合理平均月薪是多少？答案是62,287元，兩者差距高達15,393元，足見醫界加薪留才還有很大的努力空間。

曾仲葳表示，為降低護理師離職率，日前台中多家醫院提升津貼與獎金，不僅調薪幅度從5.5%到11%，還祭出績效獎金、介紹獎金以及護校在學生獎助學金等，力挽狂瀾重金留人。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前護理師的職缺數超過1萬筆，跟去年３月相比成長將近13%，受到少子化及就業意向改變的影響，連產後護理、安養中心、醫美診所、月子中心等單位也都搶徵護理師，無形中更加重第一線醫療機構人員流失壓力。大缺工時代來臨，想留人就必須提升實質待遇，給予具吸引力的誘因，才能讓白衣天使重拾工作熱忱，繼續留在崗位奮鬥。

上述「護理人才缺工調查」問卷，是1111人力銀行自2025年2月21日至3月16日，針對1111人力銀行護理從業會員進行立意抽樣，有效樣本數996份。