清明連假上班可領二倍薪？ 勞動部說明工資給付規定

清明連假即將到來，勞動部18日表示，民族掃墓節、兒童節均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。

勞動部指出，清明節為4月4日(星期五)，與兒童節為同一日，依紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節於前一日4月3日(星期四)放假。該等假日如適逢勞工之例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部進一步舉例，勞雇雙方約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假，假設月薪（新台幣，以下同）36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，於4月3日至6日連假期間，各日得否出勤及其工資給付規定如下：

4月3日兒童節（星期四）及4月4日清明節（星期五）： 性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元。

4月5日（星期六）： 性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元。

4月6日（星期日）： 性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

此外，勞動部也提醒，由於各事業單位的營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資的給付標準，減少爭議發生。

勞動部強調，2025年民族掃墓節及兒童節之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。