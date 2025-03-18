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月薪10萬不夠花！他想辭台積電換1職業 網友全不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在台積電當作業員，每月的薪資約10萬元，已經買房、買車，也結婚生小孩，但近期覺得日夜輪班很傷身體，想要轉換跑道去學汽車包膜，認為自己開店可以賺更多。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，自己在台積電當作業員，每月的薪資約10萬元，已經買房、買車，也結婚生小孩，但近期覺得日夜輪班很傷身體，想要轉換跑道去學汽車包膜，認為自己開店可以賺更多。示意圖／聯合報系資料照片

台積電是不少台灣人心中的夢幻企業，不過一名網友分享，自己在台積電當作業員已經有5年的時間，每月的薪資約10萬元，已經買房、買車，也結婚生小孩，但近期覺得日夜輪班很傷身體，想要轉換跑道去學汽車包膜，認為自己開店可以賺更多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台積電作業員轉換跑道」為題，表示自己目前29歲，沒有什麼特殊學經歷或長處，大學畢業後隨意投了幾間大公司，誤打誤撞應徵上台積電作業員，目前已入職5年，薪資每月約10萬元，已經買房、買車，也結婚生小孩。

原PO進一步說明，生小孩之後，每月10萬的薪資幾乎和開銷打平，加上作業員需日夜輪班，怕年紀越來越大會負荷不了，近期想去學汽車包膜或隔熱紙技術，預期自己開店可以賺更多，也好奇問大家，「有人從台積電作業員轉換跑道成功的嗎？」

貼文一出後，多數網友都苦勸千萬別離職，「開店不一定會賺錢，還可能賠錢」、「29歲而已是在擔心什麼？多得是50、60歲都還在輪班的好嗎？」、「繼續做，外面沒什麼工作可以領這麼多了，你也沒專長」、「勸你繼續做tsmc作業員，你有小孩要養，且學技術的工作一開始都是基本薪資，小孩會很苦命」、「你沒被外面的鬼打過，離開可能就回不了台積電」、「等副業能超越台積電薪資再考慮辭職，不然你還有小孩要養，直接離開台積電風險太高」。

台積電 結婚 薪資 開銷 離職

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