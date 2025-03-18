月薪10萬不夠花！他想辭台積電換1職業 網友全不挺

女人何苦為難女人？一名女網友在Dcard透露，剛進公司前輩就要她求別理一位女生，然而經過觀察，對方就是一位友善的美女，工作能力也強。事後才得知，其他前輩們認為她的一舉一動都在勾引男同事或是刻意在長官面前顯擺，因為自己也曾因類似行為被同儕說壞話，原PO非常同情這位與同事，貼文曝光後網友皺眉「這種職場有毒」。

2025-03-17 16:38