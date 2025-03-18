畢業季將至 桃竹苗逾6萬職缺招人 尋職成功最高獎勵4.5萬元

畢業季逐漸到來，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助即將畢業的學生順利踏入職場，自3月起與轄區內的國立中央大學、陽明交通大學、清華大學、及聯合大學等21所大專院校攜手舉辦22場校園徵才博覽會，邀請超過1980家廠商設攤，提供6萬個以上的優質職缺，提供多項青年促進就業措施如「初次尋職青年穩定就業計畫」，最高4萬5000元獎勵，來鼓勵初次尋職青年積極尋職。

桃竹苗區各大專院校舉辦的企業徵才博覽會，3月熱烈展開，為即將畢業的學子及有求職需求的民眾提供多元就業機會。首場於國立陽明交通大學辦理，接續由3月22日國立清華大學接棒、3月23日國立中央大學、3月25日明新科技大學等校陸續舉行，各場次廠商除台積電、瑞昱半導體等熱門科技大廠，也涵蓋資訊科技、金融保險、軟體開發、教育、營建工程、製造、休閒服務等多元產業廠商。此外，好時有影、Red Bull、可口可樂等國際知名企業亦有釋出大量職缺參與，工作機會涵蓋人文社會、商管、理工及ESG等領域，為求職者提供廣泛的選擇。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部自前年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，預計4年投入約160億元，投資加值青年的未來。桃竹苗分署各就業中心也將提供多項青年促進就業措施如「初次尋職青年穩定就業計畫」，最高4萬5000元獎勵，來鼓勵初次尋職青年積極尋職，加速融入工作環境及穩定就業。