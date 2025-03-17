公司泰國員工旅遊讓大家「自由行」 內行大讚：這樣才爽

許多上班族會期待員工旅遊，希望能夠免費出去玩一趟，放鬆心情之餘，也能拓展同事情誼。日前有位網友表示，他們的員工旅遊帶大家去泰國後，就讓所有人自由活動，只有中午一起吃午餐的行程，讓他疑惑「這種很像原地放生的感覺，這種員工旅遊會想去嗎？」對此，許多人大讚，「這樣超好好嗎？硬要活動很煩」。

原PO在PTT發文表示，他們去泰國四天，第一天集合去機場，然後到泰國當地一起吃午餐，接著就讓大家自由活動，第二、三天都是自由活動，大家和各自要好的同事一組，主管去玩自己的，第四天中午就集合吃飯，然後一起去機場，搭飛機回到台灣。原PO表示，「這樣的行程感覺上很自由，但也有一種被原地放生的感受，這樣的員工旅遊你們會想去嗎？還是就放棄參加？」

對此，網友分兩派，有人大讚，「自由行很好，等於公司幫你出機票跟住宿，又不用跟公司的人一起，超爽」、「有些活動行程真的不方便一群人過去，聽起來超爽的」、「聽起來不錯，如果是很會排行程的人，會很喜歡」、「這樣超爽的，誰要跟同事同進同出啊」、「不但有國外員工旅遊，還是自由行，這也太爽了吧」、「綁行程才煩，跟不對盤的上司、同事綁在一起，怎麼放鬆？」

也有人認為要有點活動，「如果是只會躺平，喜歡跟著走的人應該不愛」、「如果你是老闆的話，最好還是問看看同事的意見，搞不好大家想要有領隊帶去景點」、「這種危險是萬一同事自由活動出問題，誰負責解決？」