職場潛規則？她納悶「早安文化必要性」 過來人：主動問候會過更好
一定要打招呼？一名女網友在Dcard發布貼文詢問「大家早上進公司都會主動說早安、打招呼嗎？」她表示近日公司一位妹妺進辦公室沒打招呼，就被前輩悄悄抱怨「沒家教」。原PO震驚問不打招呼是不是真的很沒禮貌，自己認為有維持工作上必須的互動就好了。
她說有些長輩也不會主動打招呼，因此質問「必須是晚輩主動跟長輩打招呼？」近日早上，因為其他長輩在聊天，一位妹妹沒有說早安，就有人故意說「這就是所謂的沒家教啊」。原PO補充自己懶得社交，打招呼看心情，當然如果有人主動開口，她一定會給回應，然而自己是習慣早到的人，有些長輩進辦公室也不會打招呼。
貼文下方不少人很有共鳴，「超討厭上班說早安文化」、「有人跟我說早安我才會回應，一早上班心情很差，根本不想開口」、「有對到眼的話我會說早安，不然互看好尷尬，對方沒發現我就不會特別說」、「我不會交談或打招呼，覺得早安、午安像屁話，現在誰在意那些」。
也有過來人回覆，「有些時候嘴甜一點，確實可以在職場上過得比較好，說真的說聲早安不會貶低妳自己」、「有些長輩很在乎，有些長輩不在乎，但大部分應該都是傳統觀念，就是禮多人不怪」、「後輩主動跟前輩打招呼算正常」、「跟長輩說早，他們對妳的態度會差很多，就說一下讓自己舒服也沒什麼不好吧」。
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