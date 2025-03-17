歷經了2個月....她求職卻要「5輪面試」 怒喊：有夠浪費時間

求職面試幾輪以內算正常呢？一名女網友發文，表示現在許多工作的面試流程太長，常常需要電話面試、一面、二面、三面，有的甚至要做一大堆測驗，她自己就經歷了要五階段面試的過程，耗時了兩個月，忍不住抱怨：「有夠浪費時間」。

原PO在Dcard發文，表示現在不少工作的面試太多「階段」了，很多職缺並不是高階主管，薪水也不高，卻要歷經電話面試、一面、二面、三面，有的還要做簡報或做作業、做筆試、邏輯測驗、英文、人格測驗、上機考等測驗，一大堆的面試流程。

原PO表示，自己曾經歷了為期兩個月的面試，總共五個階段，分為邏輯與英文測驗、人資面試、小主管面試、寫作業和大主管面試，非常浪費時間，她也告誡網友，要做簡報、寫作業或面試流程超過三關的，一開始就不要去，「大概率是屎缺」。

此文一出，不少人分享面試最多輪的經歷，「面試地區型小醫院會計，先電話短暫面試後才約日期，一試跟人資時，人資有說面試流程，二試跟單位主管，三試跟總經理，四試跟董事長」、「三次，而且薪水只開三萬，早知道不要浪費時間」、「我面過一個接案的面試，面到第四面還約了半夜的時間，跟在歐洲的外籍主管面試」、「正常是二～三面，我這間外商台灣兩關、美國三關，是很傷神呀，但沒辦法」、「三面（跨一個縣市）+半天了解工作內容+做報告」。

也有網友分享自己的原則，並感嘆面試是轉職最累的階段，「一直都只接受當天面試，然後頂多就人資+小主管面談，要約下次時間第二面的一律婉拒，畢竟面試的時間也是成本」、「面試真的是換工作最累的階段，每次都是這個環節打消離職的念頭，加油加油」。