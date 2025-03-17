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人好能力佳遭排擠！美女前輩總落單 菜鳥抱屈：打扮也被批為男同事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友爆料公司一位美女前輩個性好、能力強卻被排擠。 示意圖／ingimage
一名女網友爆料公司一位美女前輩個性好、能力強卻被排擠。 示意圖／ingimage

女人何苦為難女人？一名女網友在Dcard透露，剛進公司前輩就要她求別理一位女同事，然而經過觀察，對方是一位友善的美女，工作能力也強。事後才得知，其他前輩們認為她的一舉一動都為了吸引男同事，或是刻意在長官面前求表現，由於自己也曾因類似行為被同儕說壞話，原PO非常同情這位女同事。貼文曝光後，網友皺眉評論「這種職場有毒」。

原PO表示這位女同事每天化妝打扮很精緻，個性很親切熱心，每天都笑盈盈的，對同事一視同仁都會打招呼，是很好相處的一個人。然而她卻很常落單，明顯被女生排擠，很多男同事、主管找她聊天，她都會跟他們閒聊，但如果是吃飯或更進一步的追求行為，她就會婉拒，所以她總是一個人吃著自己做的健康便當。

後來才知道對方被討厭的原因是同事們覺得每天精緻的打扮、自製健康便當的目的是要吸引男性；其次是對那些男性沒興趣卻又不劃清界線，像是欲擒故縱；還有每次被主管唸看起來沒不開心，正能量的樣子很假；就連對方隨手澆花、主動撿垃圾都被認定是在「顯擺」。原PO坦言很羨慕這位前輩，工作能力強又不藏私，感覺在一起能學到很多，但怕被其他前輩講話。

貼文曝光後不少人搖頭，「那些前輩大概又醜又壞心所以嫉妒吧」、「既然前輩這樣講就是要拉攏妳，平常跟她們講話要小心一點」、「老實說，在公司個性太好真的吃虧，就算沒做事，但也會引小人嫉妒」、「有時候過分優秀的人反而會被排斥，如果長時間觀察妳是事實，我覺得那群前輩不要太過深交」、「覺得前輩是個內心素質很強的人，要是我一定會想離職而且每天臭臉根本笑不出來」。

同事 職場霸凌

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