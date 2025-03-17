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北市聯醫住院醫師薪資低報 工會：計算加班時薪僅136元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，工會日前接獲北市聯醫現職住院醫師投訴，該名醫師計算自己工作一年來，在北市聯醫的加班費竟發現與預期有很大出入，經計算加班時薪僅136元，連基本薪資190元都不到，真的是大感震驚。圖／取自台北市醫師職業工會臉書
台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，工會日前接獲北市聯醫現職住院醫師投訴，該名醫師計算自己工作一年來，在北市聯醫的加班費竟發現與預期有很大出入，經計算加班時薪僅136元，連基本薪資190元都不到，真的是大感震驚。圖／取自台北市醫師職業工會臉書

台北市醫師職業工會指出，台北市立聯合醫院住院醫師薪資計算暗藏陷阱，院方對外說住院醫師月薪達11萬元以上，但實際上，基本薪資卻僅有5萬元多一點，超過一半屬於獎勵、津貼性質，導致計算加班費、勞健保時出現重大落差。

台北市醫師職業工會表示，北市聯醫不應一再規避，應盡速調整住院醫師薪資結構，住院醫師求職時，也應看清醫院計薪手法，切莫中了包裹糖衣的毒。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，工會日前接獲北市聯醫現職住院醫師投訴，該名醫師計算自己工作一年來，在北市聯醫的加班費與預期出入很大，醫院以本薪5萬元左右計算加班費，除以勞動部規定的基數，時薪僅約136元，連基本薪資190元都不到，對此大感震驚。

陳亮甫說，經詢問院方，醫院認定每個月收入超過一半是津貼性質，計算加班費時不能計入，所以不是以月薪11萬元計算，而是以本薪5萬多元計算，所謂津貼對醫院而言純屬恩惠，如果經營不善也可以完全不給。

工會舉例，假設住院醫師每月加班15小時，以現有加班費計算方式，每加班2小時，加班費為1.33倍，或加班超過2小時，往後時數採1.66倍計算，北市聯醫每年在一名住院醫師身上就省下55000元的加班費，且這數字還可能低估。

此外，工會更進一步發現，住院醫師的健保、勞工退休金提撥，醫院都以本薪5萬多元作為基準，相較於以本薪為11萬元計算，每個月在一個員工身上就可節省將近8000元人事成本，直呼醫院不僅對員工吝嗇、欠缺誠信，甚至有違法疑慮。

陳亮甫說，許多企業為了規避成本，採取高薪低報，減少勞健保與勞工退休金上的人事成本，一旦被查獲就會處以最高4倍的罰鍰，甚至有業務登載不實的刑事責任。北市聯醫不僅高薪低報，短少的金額甚至高達薪資的6成，節省醫院開銷的同時，卻是犧牲了勞工個人的權益。

陳亮甫指出，工會日前已在北市議員苗博雅的協助下召開協調會，北市聯醫聲稱不會虧待住院醫師，但迄今對於少算的一半薪資毫無悔改之意，呼籲北市聯醫，這些人事成本對醫院來說絕非不能負擔，不應該一再規避，住院醫師求職時也應該看清醫院的計薪手法，切莫中了包裹糖衣的毒。

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