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半導體、金融業也搶僑生 就業博覽會逾300家企業徵才

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

全球化浪潮興起，愈來愈多海外僑生選擇來台求學，台灣企業因應少子化和勞動市場變遷，對人才的需求日益增長。為此，僑委會近年積極推動各項措施，幫助僑生在台灣就業，為台灣引進更多國際優質人才。

僑委會委員長徐佳青表示，近幾年僑生留台工作的需求不斷增加，僑生在台就業的相關政策限制也逐漸放寬。徐佳青舉例，僑生畢業後在台覓職居留的期限，已從過去的半年加半年，延長至「一年加一年」，讓僑生有更多時間留在台灣規劃未來，不用再面臨時間壓力，不僅有助於僑生順利融入台灣職場，也能提升企業聘用僑生的意願。

徐佳青還提到，僑委會也放寬評點制標準，希望畢業僑生有更多機會可以留在台灣。

徐佳青回憶，就業博覽會第一年首次在台北舉辦，當時參加的企業僅50家，隔年在台北、高雄兩地舉辦，參與的企業已達130多家；今年更擴大辦理，在北、中、南各舉辦一場，申請參加的企業家數突破300家，顯示台灣企業對僑生人才需求與關注持續增加，「我們的發展已經來到高原期，這股量能將會持續至少3~5年。」

此外，今年參與就業博覽會徵才的企業產業多元，涵括半導體、化學紡織、旅宿、金融業及零售批發業，且有不少大企業名列其中，包括日月光（3711）、群創光電（3481）、東京威力科創、友達光電（2409）、三芳化學（1307）、南六企業（6504）、永豐商銀、晶英酒店、寒舍艾美和喜來登等知名企業。

徐佳青表示，參與的知名企業愈多，媒合成功率愈高，這是雙贏局面，也會成為良性循環。此外，徐佳青還指出，僑生具有語言優勢及跨文化適應能力，面對國際市場更有競爭力。

同時，僑委會也積極推動產學實習合作計畫，讓在學僑生有機會先到企業實習，「有些在實習階段表現良好的學生，還沒畢業就直接被企業簽走了。」幫助僑生可以更容易適應職場，也降低企業人力招募成本。「未來我們甚至可以考慮推動獎學金制度，幫助企業爭取到更多優質的人才。」

徐佳青分析，以前的政策方向著重在僑生的就學環境，較少關注僑生畢業後的生涯規劃。為此，僑委會近年攜手104人力銀行打造專屬僑生的求職平台-「僑生i就業」，除了提供履歷撰寫指導、職涯規劃建議，也整合台灣各大企業的職缺資訊，讓雙方在求才、求職時都能找到最合適的落點。

徐佳青強調，台灣高等教育資源豐富，具備友善生活環境與就業機會，還有良好的醫療環境、便捷的生活機能，這些都是吸引國際人才的重要優勢，「台灣是一個充滿機會的地方，只要你願意努力，就有機會實踐你的理想。」

徐佳青也鼓勵正在求職的僑生積極參與就業博覽會、運用「僑生i就業」平台等資源，拓展人脈與視野。

2025年僑生就業博覽會將於3月至4月間，在北、中、南部各辦理一場，歡迎各地僑生就近與企業面對面交流、媒合職缺。於 3 月 21 日（周五）在新光三越高雄左營店 10 樓、3 月 29 日（周六）在台北車站多功能展演區、4 月 12 日（周六）於台中世貿中心 2 館舉行，歡迎到「2025 年僑生就業博覽會」活動網頁了解相關資訊。

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