「職場善意」是什麼？高績效團隊的關鍵武器 薪水少員工也OK

摘要 1.研究顯示，「職場善意」能提升員工福祉、降低壓力，並為企業帶來高生產力和強創新力。善意在高績效團隊中，扮演關鍵催化劑。 2.善意和「好好先生」的區別，在於是否對他人寬容的同時表露真相。

追求高效率、崇尚高績效、忍受高壓力——這些都是現代職場的縮影。在競爭激烈的企業環境中，強勢領導和嚴格管理往往被視為成功必要條件，而「善意」則常被歸類為可有可無的軟性技能。

但如果告訴你，全球頂尖企業正悄悄以「善意」作為競爭武器，你會相信嗎？《如何成為生產力忍者》作者奧爾科特（Graham Allcott）在他的新書中提出重要洞見：在追求績效過程中，善意不是阻礙，而是加速器，是團隊表現和創新的關鍵催化劑。

這一觀點獲得了科學支持。2024年10月發表的一篇研究顯示，職場善意能提升員工福祉、降低壓力，還能增強對組織認同感，甚至能讓員工願意接受較低薪資，以換取在具有同理心和高情商領導的公司工作。

善意≠好好先生：兩者的關鍵區別

奧爾科特指出，許多人排斥職場善意，是因為他們將「善意」與「好好先生」混為一談，這是根本誤解。

「『好好先生』確實有些軟弱——專注於維持和平，卻逃避說真相。」他解釋，「相比之下，善意文化專注於真相和寬容。好好先生是告訴人們他們想聽的，善意是告訴人們他們需要聽的。」

想像同事做完糟糕的簡報向你尋求反饋。「好好先生」會說謊：「表現不錯。」而善意的做法，是真誠的討論問題和改進方向。

心理安全感：高績效團隊的基石

此外，研究表明，高績效團隊建立在信任和心理安全感上，善意是建立這種環境的快速方法。

當團隊心理安全時，成員敢於提出問題，分享創新想法，說出困難真相，也更開放接受改進建議。所有研究都指向心理安全、以人為本的企業更成功。心理安全感能帶來更高的生產力、參與度、留任率和創新力。

善意的連鎖效應

那麼為何職場善意不那麼常見呢？奧爾科特觀察，這與「商業壞蛋」敘事有關，從《威尼斯商人》到《華爾街之狼》，大眾娛樂與媒體常描繪，對人苛刻者才能成功。

他說，賈伯斯傳記後，許多創始人認為對員工大喊大叫就能建立下一個蘋果，但統計顯示，大多數成功領導者其實相當受人喜愛。例如股神巴菲特（Warren Buffett）以溫暖和善意為成功奠定基礎。

善意是動詞，不是名詞。重要的是行動，如員工互助計畫，讓同仁捐出休假給需要長期治療的同事，創造連鎖效應。給予者感受成就感，其他員工受啟發加入，讓需要幫助的人得到支持。

最新研究證實，接受善意的人更有可能也去執行善意行為，形成良性循環。在當今職場，善意可能是我們最被低估的競爭優勢。正如研究所示：善意從你開始，但不會在你結束。

資料來源：Fast Company、HR Drive

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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