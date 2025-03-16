快訊

水餃一顆9元！南機場「秀昌水餃」調漲了 老主顧「一招」應對

家寧聲明出自律師之手？他指這兩點可看出有人指點

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

個性內向職場不吃香？她面試屢被刷 過來人建議：用演的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己因個性內向，面試屢次被刷。 示意圖／ingimage
一名女網友透露自己因個性內向，面試屢次被刷。 示意圖／ingimage

內向的人在職場注定不吃香？一名女網友在Dcard抒發心情，自己面試了幾個公司，多數人資多以個性內向為由拒絕，而她認為自己表現不僅沒自信，反應也相對遲鈍，這幾點大概成為面試敗筆，雖然有收到其他工作推薦，不過薪水不高加上沒發展性，因此她都推辭了。

原PO表示過完年已經面試共8家公司，人資給的建議大部分都是有點內向、步調比較慢，不然就是需要有點歷練或工作經驗比較適合，她坦言自己氣場不強、講起話來沒有自信，反應也有點慢，所以面試都被拒絕，挫折的她想問有沒有人也有相同困擾，後來怎麼改善的？

貼文引起其他人共鳴，「應該說整個職場環境就是不善待內向人」、「本身也是內向的人，跟妳蠻類似的，上班也很痛苦」、「我也是對於氣場比較強的面試官會比較恐懼」、「內向及社恐的人找工作本身超困難」、「我也超內向，能做的只有面試前準備好要說的內容、要提問的問題」。

也有人建議，「除非妳的專業能力可以超越內向這件事，找到不用溝通、獨立作業的工作」、「妳知道自己的劣勢，那就要誠實的面對它，自己的人生沒有人能替妳負責」、「是妳表現出來的樣子，我也是內向人，但面試從來沒被這樣講過」、「面試我都用演的，假裝自己很善於溝通、很開朗活潑，然而現實是希望上班一整天都不要有人跟我搭話，拜託」、「工作已經很難找的情況下，我們先看眼前利益，別多管是否發展性」。

內向 求職 職場

延伸閱讀

他曝面試1狀況「不尊重人」！過來人爆共鳴：真的變常態

五大反感面試問題出爐 女性隱私、家庭背景是地雷

自介要做20頁簡報！她怨薪水越低面試毛越多 眾人最氣一道問題

如何克服大學面試？內向人一講話就臉紅耳赤 前輩教技巧：記住3個字

相關新聞

個性內向職場不吃香？她面試屢被刷 過來人建議：用演的

內向的人在職場注定不吃香？一名女網友在Dcard抒發心情，自己面試了幾個公司，多數人資多以個性內向為由拒絕。而她認為自己表現不僅沒自信，反應也相對遲鈍，這幾點大概成為面試敗筆，雖然有收到其他工作推薦，不過薪水不高加上沒發展性，因此她都推辭了。

台商回流、外商來台投資人力供不應求 求才薪資水準普遍提升

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心今舉辦大規模徵才活動， 54家企業提供1700多個職缺，薪資最高上看7萬元，勞發...

他曝面試1狀況「不尊重人」！過來人爆共鳴：真的變常態

不少企業都會等面試幾天後，才告訴求職者面試結果。對此，一名網友分享，自己近期參加很多公司的面試，發現不少公司就算不錄取，也不會通知求職者，好奇這狀況是否已常態化？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

同事狂A私人物品讓她傻眼「是我愛計較？」 網搖頭：貪小便宜

什麼都借一下？一名女網友在Dcard發文抱怨，自己和一位女同事很聊的來，然而對方的小習慣卻讓她非常受不了。常常不買東西，總是「借用」她的，用完也不歸還，借碗筷也不洗乾淨，讓人非常崩潰，她忍不住哀號「為了這點小事跟她發火好像顯得自己很計較」，詢問廣大網友有沒有什麼暗示好方法讓對方清醒。

台積電徵才 台南永康就業服務中心明到偏鄉玉井辦市集

台南永康就業中心明天下午1點半到4點在玉井區樹糖街22號淺山故事館舉辦聯合徵才活動，邀請台積電等6家廠商現場設攤，提供近...

到職第一天不知帳密遭酸「沒能力」 新人下班失業傻了：靠念力？

職場新人對工作內容不熟悉需要前輩提點，一名女網友卻在Dcard爆料，近日入職一家公司且當天就被炒，原因是不知道後台帳號密碼，明明沒有管道卻要她自己想辦法，直接詢問只換來主管嫌沒能力。即使深知不合理還是感到挫折，她無奈喊「連行政都做不好，好想哭」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。