個性內向職場不吃香？她面試屢被刷 過來人建議：用演的

內向的人在職場注定不吃香？一名女網友在Dcard抒發心情，自己面試了幾個公司，多數人資多以個性內向為由拒絕，而她認為自己表現不僅沒自信，反應也相對遲鈍，這幾點大概成為面試敗筆，雖然有收到其他工作推薦，不過薪水不高加上沒發展性，因此她都推辭了。

原PO表示過完年已經面試共8家公司，人資給的建議大部分都是有點內向、步調比較慢，不然就是需要有點歷練或工作經驗比較適合，她坦言自己氣場不強、講起話來沒有自信，反應也有點慢，所以面試都被拒絕，挫折的她想問有沒有人也有相同困擾，後來怎麼改善的？

貼文引起其他人共鳴，「應該說整個職場環境就是不善待內向人」、「本身也是內向的人，跟妳蠻類似的，上班也很痛苦」、「我也是對於氣場比較強的面試官會比較恐懼」、「內向及社恐的人找工作本身超困難」、「我也超內向，能做的只有面試前準備好要說的內容、要提問的問題」。

也有人建議，「除非妳的專業能力可以超越內向這件事，找到不用溝通、獨立作業的工作」、「妳知道自己的劣勢，那就要誠實的面對它，自己的人生沒有人能替妳負責」、「是妳表現出來的樣子，我也是內向人，但面試從來沒被這樣講過」、「面試我都用演的，假裝自己很善於溝通、很開朗活潑，然而現實是希望上班一整天都不要有人跟我搭話，拜託」、「工作已經很難找的情況下，我們先看眼前利益，別多管是否發展性」。