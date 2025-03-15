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科技大廠都來了！2025陽明交大校園就業博覽會今登場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
重磅校園徵才活動之一的國立陽明交通大學「2025 Open House 春季徵才就業博覽會」15日登場，並攜手新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，儘管天候不佳，現場仍吸引大批年輕求職者，希望藉此機會找到職涯方向。圖／1111人力銀行提供
重磅校園徵才活動之一的國立陽明交通大學「2025 Open House 春季徵才就業博覽會」15日登場，並攜手新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，儘管天候不佳，現場仍吸引大批年輕求職者，希望藉此機會找到職涯方向。圖／1111人力銀行提供

重磅校園徵才活動之一的國立陽明交通大學「2025 Open House 春季徵才就業博覽會」15日登場，並攜手新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，儘管天候不佳，現場仍吸引大批年輕求職者，希望藉此機會找到職涯方向。

博覽會現場集結超過200家知名企業，橫跨科技、製造、服務、醫療等多元產業。其中，科技業更占八成以上，包含台積電（2330）、鴻海精密（2317）、緯創資通（3231）、和碩聯合科技（4938）、廣達電腦（2382）、仁寶電腦（2324）、英業達（2356）、聯發科技（2454）、友達光電（2409）及台灣艾司摩爾等國內外產業龍頭。在科技業人才需求旺盛的趨勢下，各大企業積極釋出各類職缺，並期望透過博覽會，吸引更多對科技產業懷抱熱忱的人才。

台灣半導體研究中心（TSRI）提供多元就業機會，適合應屆畢業生、碩士學位持有者及研發替代役應徵者。TSRI擁有先進設備、完善的晉升體系及職涯發展平台，涵蓋IC設計、研發製程、資訊技術、商管等領域，適合各專業背景如電機、電子、物理、化學、機械等科系的人才。

最重要的是，員工可在IC設計和半導體製程領域成為專業大師，並享有競爭力的薪資福利，包括彈性上下班、年終獎金等，且休假制度優於勞基法。TSRI還提供專業培訓課程及線上學習平台，幫助新鮮人快速成長，成為半導體領域的專業人才。

就讀數學系二年級的林同學表示，雖然大雨但他本來就鎖定實體校徵，想要來尋找適合的實習職缺，因此還是冒雨走出宿舍，林同學說，我發現實習機會很多，而且他又有修部分資管的課程所以他會寫程式，相對就更吃香，對他來說實習除了學習及磨練專業技能外，訓練自己如何更快融入團隊也是他想學習的課題。

陽明交大實體校徽在磅礡大雨中展開，除了傳統科技及金融大廠外祭出高薪搶才外，標榜新式零售服務業的UNIQLO也端出67,000元的起薪要網羅全球儲備菁英（UMC），要熬磨練的不是只有服務，更包含全面性的損益管理、販賣計畫、稼働計畫...等課程、工作現場on-job training，且也不限科系歡迎新鮮人踴躍加入優衣庫大家庭。

而為了鼓勵新鮮人積極展開求職行動，現場特別推出限時好康活動，只要掃描QR Code成為1111人力銀行求職會員或更新履歷，就有機會抽中台積電股票。此外，下午2點及下午4點二個時段，1111攤位更舉辦「萬元紅包抽獎」活動，成為會員或更新履歷即可參加，讓幸運的求職者在找到工作前，先把1萬元大紅包帶回家。

無法親臨現場的同學也別擔心，1111人力銀行同樣為新鮮人提供線上求職助攻，透過「一鍵應徵」投遞履歷，若成功獲邀面試並錄取，無論是新、舊會員，只要任職滿三個月，即可申請一萬元大紅包，開心迎接職場新起點。

隨著職場變化日新月異，如何在最短時間內找到理想工作，成為新鮮人與轉職族群最關心的課題。1111人力銀行順應趨勢，推出24小時在線的AI智能助手「AI 小精靈」，透過即時互動，為求職者提供高效且個人化的求職支援。只要點擊首頁右下角的「AI 小精靈」大眼娃娃圖像，即可召喚這位專屬求職小助理，無論是精準篩選職缺、準備面試問題，還是解決履歷撰寫疑惑，都能即問即答，不錯過任何求職關鍵資訊。透過AI智慧客服技術，讓求職不再是繁瑣的麻煩事。

本次徵才活動現場，吸引了眾多應屆畢業生，其中有勇於迎接各種挑戰的新鮮人，即使非理工背景，也積極探索進入科技業的可能性。此外，也有部分學生還未確立職涯方向，也期待透過就業博覽會發掘自身興趣，找到未來發展的契機。

王同學是陽明交通大學資財系的應屆畢業生，今天冒雨參加徵才博覽會，主要是想先了解市場職缺。他認為自己擁有雙專業的競爭優勢，並相信這是未來發展的趨勢。王同學首選銀行或金融領域的工作，對資訊科技公司也感興趣。主要會看重公司的升遷與培訓制度，希望在三到五年內累積經驗，實現職業發展。目前，王同學已參觀過玉山金控（2884）和中華電信（2412），會再持續關注其他企業。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，科技產業的需求遠不止於技術研發，包含市場營銷、產品管理、用戶體驗設計等多個領域，也扮演關鍵角色。對於來自不同專業背景的人才，科技業的需求其實比想像中更廣泛。非理工科人才同樣也擁有發揮空間，甚至能為產業帶來更多創新與價值。

徵才活動 求職

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