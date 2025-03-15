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他曝面試1狀況「不尊重人」！過來人爆共鳴：真的變常態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己近期參加很多公司的面試，發現不少公司就算不錄取，也不會通知求職者，好奇這狀況是否已常態化？示意圖/Ingimage
一名網友分享，自己近期參加很多公司的面試，發現不少公司就算不錄取，也不會通知求職者，好奇這狀況是否已常態化？示意圖/Ingimage

不少企業都會等面試幾天後，才告訴求職者面試結果。對此，一名網友分享，自己近期參加很多公司的面試，發現不少公司就算不錄取，也不會通知求職者，好奇這狀況是否已常態化？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「現在的公司都這麼不尊重人了嗎？」為題，指出近期在找工作，參加了很多公司的面試，習慣在最後都會問對方，「無論有沒有錄取，是否都會通知？」，結果發現大部分公司都不會主動告知，讓他好奇「這是現在業界的常態嗎？」。

貼文一出後，意外引起多數網友共鳴，紛紛回應「真的不喜歡無聲卡文化」、「有些人說了會通知也不見得會通知」、「我也是…寫信去問直接不讀不回」、我都覺得為什麼要達成那個幾天不回就是沒錄取的默契，發個感謝函是會怎樣」、「現在很多這樣，二月中我去一家面試，一開始說在核薪了，核出來會跟我說薪資。然後就沒然後了」。

不過，也有不少網友表示「是覺得還好，就沒錄取也不會想另外通知吧」、「習慣就好，面試完就當沒錄取，繼續面下一家」、「可能有錄取才會通知吧」、「也是很多求職者約面試放鳥的，就是人性而已，雙方互相的事，已經變常態了」。

求職 面試

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