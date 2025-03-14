台積電徵才 台南永康就業服務中心明到偏鄉玉井辦市集

什麼都借一下？一名女網友在Dcard發文抱怨，自己和一位女同事很聊的來，然而對方的小習慣卻讓她非常受不了。常常不買東西，總是「借用」她的，用完也不歸還，借碗筷也不洗乾淨，讓人非常崩潰，她忍不住哀號「為了這點小事跟她發火好像顯得自己很計較」，詢問廣大網友有沒有什麼暗示好方法讓對方清醒。

2025-03-14 14:57