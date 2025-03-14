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台積電徵才 台南永康就業服務中心明到偏鄉玉井辦市集
台南永康就業中心明天下午1點半到4點在玉井區樹糖街22號淺山故事館舉辦聯合徵才活動，邀請台積電等6家廠商現場設攤，提供近400個工作機會，更集結市集、視障按摩體驗及企業衣物捐贈，將就業服務資源帶入偏鄉。
設攤廠商有台積電、官田老人養護中心、永牧居家長照機構、新南糖廠、台灣矽科宏晟科技、全聯實業玉井、歸仁店等，代收履歷廠商有宏遠興業、曾文育樂 趣淘漫旅、翌順科技、儒慧實業、永夏居家長照機構、鼎泰超合金鋁業、玉井聯興青果生產合作社、全家便利商店、圃圃豐科技農業等，提供近400個工作機會。
永康就業中心李奇玫主任表示，因年初山區地震頻傳，造成玉井、楠西、南化等區居民嚴重災損進而影響生計，永康就業中心發起「偏鄉就業服務專車-偏偏就服你」計畫，將工作機會、就業促進課程及就服資源帶進山區，希望縮小城鄉差距並提供多元職缺來協助偏鄉災民就業。
永康就業中心還與宏遠興業、齊虹實業發起「捐贈庫存衣物助弱勢活動」，兩家企業捐贈庫存衣物近百件，明天無償提供災民及中低收入戶弱勢民眾。相關訊息可電洽06-2038560。
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