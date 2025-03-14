快訊

朋友變情人！老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 可能相識原因曝光

流浪紅貴賓沿路乞食遇好心人收養 1年後「暴風式成長變巨犬」飼主傻眼

新詐騙連環發！他相信Mail「4字通知」 一點進去錢慘被盜光

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電徵才 台南永康就業服務中心明到偏鄉玉井辦市集

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康就業服務中心明天到偏鄉玉井辦徵才與物資市集。圖／永康就業服務中心提供
台南永康就業服務中心明天到偏鄉玉井辦徵才與物資市集。圖／永康就業服務中心提供

台南永康就業中心明天下午1點半到4點在玉井區樹糖街22號淺山故事館舉辦聯合徵才活動，邀請台積電等6家廠商現場設攤，提供近400個工作機會，更集結市集、視障按摩體驗及企業衣物捐贈，將就業服務資源帶入偏鄉

設攤廠商有台積電、官田老人養護中心、永牧居家長照機構、新南糖廠、台灣矽科宏晟科技、全聯實業玉井、歸仁店等，代收履歷廠商有宏遠興業、曾文育樂 趣淘漫旅、翌順科技、儒慧實業、永夏居家長照機構、鼎泰超合金鋁業、玉井聯興青果生產合作社、全家便利商店、圃圃豐科技農業等，提供近400個工作機會。

永康就業中心李奇玫主任表示，因年初山區地震頻傳，造成玉井、楠西、南化等區居民嚴重災損進而影響生計，永康就業中心發起「偏鄉就業服務專車-偏偏就服你」計畫，將工作機會、就業促進課程及就服資源帶進山區，希望縮小城鄉差距並提供多元職缺來協助偏鄉災民就業。

永康就業中心還與宏遠興業、齊虹實業發起「捐贈庫存衣物助弱勢活動」，兩家企業捐贈庫存衣物近百件，明天無償提供災民及中低收入戶弱勢民眾。相關訊息可電洽06-2038560。

台南永康就業服務中心明天到偏鄉玉井辦徵才與物資市集。圖／永康就業服務中心提供
台南永康就業服務中心明天到偏鄉玉井辦徵才與物資市集。圖／永康就業服務中心提供
台南永康就業服務中心明天到偏鄉玉井辦徵才與物資市集。圖／永康就業服務中心提供
台南永康就業服務中心明天到偏鄉玉井辦徵才與物資市集。圖／永康就業服務中心提供

偏鄉 台積電

延伸閱讀

影／唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖 千人齊聚台南永康

台積電救英特爾傳聞再起 郭智輝：現在認知作戰非常厲害

台股開盤上沖下洗 台積電最低至955元

晶圓一哥救援英特爾？牽動全局 影響台積先進製程投資及全球布局

相關新聞

同事狂A私人物品讓她傻眼「是我愛計較？」 網搖頭：貪小便宜

什麼都借一下？一名女網友在Dcard發文抱怨，自己和一位女同事很聊的來，然而對方的小習慣卻讓她非常受不了。常常不買東西，總是「借用」她的，用完也不歸還，借碗筷也不洗乾淨，讓人非常崩潰，她忍不住哀號「為了這點小事跟她發火好像顯得自己很計較」，詢問廣大網友有沒有什麼暗示好方法讓對方清醒。

台積電徵才 台南永康就業服務中心明到偏鄉玉井辦市集

台南永康就業中心明天下午1點半到4點在玉井區樹糖街22號淺山故事館舉辦聯合徵才活動，邀請台積電等6家廠商現場設攤，提供近...

到職第一天不知帳密遭酸「沒能力」 新人下班失業傻了：靠念力？

職場新人對工作內容不熟悉需要前輩提點，一名女網友卻在Dcard爆料，近日入職一家公司且當天就被炒，原因是不知道後台帳號密碼，明明沒有管道卻要她自己想辦法，直接詢問只換來主管嫌沒能力。即使深知不合理還是感到挫折，她無奈喊「連行政都做不好，好想哭」。

四成三上班族曾被詐騙！平均財損21.7萬元 逾1成遭騙上百萬

台灣詐騙犯罪橫行，更被詬病是「詐騙王國」，根據內政部警政署165打詐儀表板數據顯示，光是今年2月，就受理1萬773件詐騙...

離職理由假的？78%勞工坦言沒說實話 多數拿這兩理由當擋箭牌

不少產業出現「缺工潮」，面對連續兩年的「報復性轉職潮」，擔心人才大量流失，公司該如何慰留員工？相較之下，上班族在離開老東...

員工要開溜了？十大跳槽徵兆出爐 這三大跡象最明顯

yes123求職網「蛇年離職潮與企業留才計畫調查」發現，為了不讓人才流失，針對年後轉職潮，有高達七成企業「會採取」調薪策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。